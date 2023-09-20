كرم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود مريم البحر لحصولها على الماجستير في برنامج حياة الطفل وكونها أول كويتية وعربية تحصل على درجة الماجستير بتفوق في تخصص نادر، بالإضافة إلى حصولها على شهادة اختصاصية حياة طفل معتمدة من منظمة جمعية المهنيين في مجال رعاية الطفولة، مشيدا بالمرأة الكويتية وبدورها التنموي في المجتمع وأن المرأة الكويتية لها كل الاحترام والتقدير والثناء على جهودها فكانت ومازالت وستظل متميزة بين كل نساء العالم.



وأكد أن هذه النماذج الكويتية الرائعة تستحق الدعم والتقدير للمساهمة في خلق جيل مسؤول واع ينهض بالكويت في شتى المجالات وأن تكريم الشباب المتميزين من أولوياتنا لتحفيزهم على الابداع ومواصلة العطاء والتميز، متمنيا لها ولجميع شباب وشابات الكويت كل التوفيق والنجاح لمواصلة العطاءات وتحقيق المزيد من الانجازات لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المجالات.