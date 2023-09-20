أسامة أبوالسعود



استقبل وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وفدا قضائيا رفيعا من مركز التدريب العدلي بالمملكة العربية السعودية وذلك في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.



وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال التدريب القضائي والقانوني وسبل تعزيزها وتطويرها ودعم العلاقات وتقوية روابطها بين المعهدين، حيث إن تبادل الزيارات يصب في تطوير الجهاز العدلي في البلدين الشقيقين والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العمل القانوني والقضائي.



كما رحب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني الحمدان بالوفد السعودي وتبادلا سبل التعاون وتعزيز الخبرات وتطويره.