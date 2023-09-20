عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح مواقع للانتفاع بأراض فضاء، بصفة مؤقتة لوحدات خلط مركزية لإنتاج وتوزيع الخرسانة الجاهزة «الوحدات المركزية» في مدينة المطلاع السكنية بهدف دعم وتغطية احتياجات المشاريع الإنشائية في المدينة وذلك مقابل حق انتفاع سنوي 3.5 دنانير للمتر المربع ولمدة 12 شهرا وبمساحات 5000م2 متر مربع للموقع الواحد.

وقالت «السكنية» إن هناك شروطا ومتطلبات للتقدم بطلب الانتفاع ومنها أن يكون المتقدم للانتفاع من الشركات الكويتية المتخصصة في نشاط صناعة منتجات خرسانية بما في ذلك خرسانة جاهزة ولديه ترخيص تجاري ساري المفعول وأن يكون المتقدم مزاولا فعليا للنشاط ولديه مصنع مشغل لإنتاج الخرسانة الجاهزة داخل الكويت.

وذكرت انه يجب على المتقدم والراغب بالانتفاع تقديم الطلب للسجل العام لدى المؤسسة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء حتى الأحد 31 ديسمبر، وذلك خلال أيام العمل الرسمي من 8:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا وعلى عنوان المؤسسة.

ويحق للشركات والمؤسسات والمصانع الحاصلة مسبقا على أرض فضاء التقدم للحصول على أرض فضاء أخرى لنفس الغرض المطلوب وسيتم اختيار الأراضي الفضاء للمتقدمين عن طريق القسم المختص.



.. وتدعو الراغبين بدخول قرعة الدفعة 11 بـ 3 N في «جنوب سعد العبدالله» لمراجعتها



عاطف رمضان



دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الراغبين في دخول القرعة على الدفعة الحادية عشرة من الضاحية الثالثة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله لمراجعة المؤسسة لاستلام بطاقة القرعة للأولوية التاريخية حتى 30/04/2006 وما قبل وذلك ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة حتى نفاد بطاقات الاحتياط.