ثلاب: المعرض تزامن مع الأعياد الوطنية السعودية واللوحات المعروضة شملت مختلف المجالات

حنان عبدالمعبود



برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود وبحضور مديرة إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي والفنان محمد المنصور ورئيس جمعية الكاريكاتير محمد ثلاب ومشاركة عدد من الفنانين الخليجيين، افتتحت جمعية الكاريكاتير أول من أمس معرضها تحت شعار «هاشتاق 4».



وفي البداية، وجه الفنان محمد المنصور الشكر والتقدير لجمعية الكاريكاتير الكويتية والقائمين على تنظيم المعرض، قائلا: من الجميل ان نرى المشاركين من الفنانين ورسامي الكاريكاتير الخليجيين ونطلع على إسهاماتهم الرائعة، مبينا انها بادرة جيدة تعزز التعاون المشترك وتناضح وتداخل الأفكار، حيث نرى نوعا من الانسجام في الألوان والموضوعات المختلفة والمشتركة، متمنيا التوفيق للجميع.



من جانبها، ثمنت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون إيمان العنزي فكرة المعرض واللوحات المعروضة، موضحة انها طاقات شبابية نفخر بها، وقد شاهدت عددا كبيرا من اللوحات المتميزة لفناني الكاريكاتير، وخاصة في شراكتهم مع فنانين من المملكة العربية السعودية، مما يجعلنا نشعر بالفخر في جمعية الكاريكاتير الكويتية، حيث الانطباع ممتاز والتنظيم رائع.



بدوره، ذكر رئيس جمعية الكاركاتير الكويتية الزميل محمد ثلاب ان المعرض من المعارض الموسمية للجمعية، وهذا العام تميز بالتزامن مع الأعياد الوطنية بالمملكة العربية السعودية، حيث شهد مشاركة 13 فنان كاريكاتير سعوديا، شاركوا بأكثر من 50 لوحة كاريكاتيرية بعضها يتناول الاحتفالات بالمملكة، وكذلك شارك أكثر من 40 فنانا كويتيا من أعضاء الجمعية بمجموعة من اللوحات الوطنية الاجتماعية الرياضية والاقتصادية.



وبين ثلاب ان الفكرة من المعرض تقديم «هاشتاق» لكل فنان، حيث يقدم مجموعة من أعماله الفنية الخاصة يطرح من خلالها قصية معنية ويعبر فيها عن رأيه من خلال هذا الهاشتاق، معربا عن سعادته لمشاركة الفنانين من المملكة العربية السعودية، مهنئا إياهم بالأعياد الوطنية، متوجها بالشكر للفنانين الكويتيين لمشاركتهم، وكذلك وسائل الإعلام والحضور.



وأوضح ان المعرض يستمر على مدى 6 أيام ويتضمن عددا من الأنشطة منها صالون ثقافي بمشاركة فناني الكاريكاتير من المملكة العربية السعودية أيمن الغامدي وعبدالرحمن هاجد، ويتناول الكاريكاتير في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى ان المعرض ينظم سنويا إلا أنه توقف بسبب جائحة كورونا، مبينا أن المعرض الحالي استئناف لهذه السلسلة من المعارض بعد توقف 3 سنوات.



من جهته، قال رسام الكاريكاتير السعودي الفنان عبدالرحمن هاجد: هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها بمعرض في الكويت وشاركت بأربع لوحات، والفكرة تتمحور حول «هاشتاق» وهو ما يختص بوسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت مهيمنة على الحياة وقضت على الوقت تماما، حيث أصبح الجميع يتواصلون عبرها خلال أوقات اليوم حتى أثناء قيادة السيارات.