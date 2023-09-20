عاطف رمضان



كشف رئيس لجنة أهالي «المطلاع» السكنية خالد العنزي عن ان 340 اسرة سكنت المدينة حتى الآن، متوقعا ان يسكنها 100 الف نسمة تقريبا خلال العام المقبل.



وقال العنزي في تصريح لـ«الأنباء» انه اجتمع مع المسؤولين في الجهات المعنية حيث أكدوا انه سيتم تشغيل خدمة المواطن بالضاحية N11 في شهر اكتوبر المقبل، ومن المتوقع تشغيل عدد من المدارس لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي خلال 2024، مشيرا الى انه من المرجح ان يتم فتح الطلبات للمدرسين عبر تطبيق سهل خلال الأيام المقبلة للتقدم للانتقال للعمل بالمدينة المطلاع.



وأضاف ان صالة الافراح تم تسليمها لوزارة الشؤون بالاضافة الى 3 فروع جمعيات تعاونية وسيتم اقامة الصلاة بمسجد في N6 خلال الشهرين المقبلين وهو المسجد الثاني، مناشدا الجهات المعنية الاسراع في تجهيز المسجد لتقام فيه الصلوات خاصة ان المنطقة بها مسجد واحد يمتلئ بالمصلين.



وأعرب عن امله ان يتم افتتاح فرع مساند مؤقت للجمعية التعاونية لحين تشغيل فروع المنطقة، مبينا ان المنطقة بها 4 فروع جمعيات تعاونية تم تجهيزها بالكامل وينتظر السكان تشغيلها، لافتا الى ان مركز الاطفاء بالمنطقة يعمل حاليا وكذلك مركزين اسعاف، وتم ايصال التيار الكهربائي للمخفر.



وذكر ان الضاحية N11 بها مركز بريد ومركز تنمية المجتمع ومستوصف جاهزين، مناشدا الجهات المعنية بتشجير المنطقة والاستعجال بإنشاء محطة للصرف الصحي واندية رياضية وتشغيل باقي الخدمات الاخرى مثل دار القرآن الكريم، والاستمرار في منح سكان المنطقة بدل الايجار البالغ 150 دينارا لحين تشغيل جميع خدمات خاصة وانهم ينفقون اموالا على توصيل ابنائهم للمدارس في الجهراء والحصول على متطلباتهم من خارج «المطلاع» وانارة المدينة حتى تستقطب باقي سكانها مما ينعكس ايجابا على تخفيف الازدحامات بمدينة الكويت.