قال رئيس فريق عدسة البيئة الكويتية راشد الحجي إن الكويت من أهم الدول التي تمر بها الطيور المهاجرة خصوصا العقبان والنسور ولا يلاحظها الكثيرون رغم أعدادها الكبيرة التي تصل أحيانا إلى الآلاف بسبب وقت وصولها ومغادرتها وأماكن وجودها.

وأضاف الحجي لـ «كونا» أمس أن الجوارح تعبر الكويت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وبعضها يقضي الشتاء في الكويت أما الباقي فيهبط ليرتاح قبل غروب الشمس ويختار أماكن هادئة ونائية ثم في الصباح يكمل هجرته، حيث تعتمد الجوارح على الشمس لتحدد وقت الطيران والاتجاهات والمسار الصحيح أما إذا كانت هناك غيوم أو غبار فإنها تفضل البقاء في أماكنها حتى تطلع الشمس وتحدد مسارها مرة أخرى.

وذكر أنه في العادة تحتاج العقبان الى ما بين 20 و30 يوما من أجل الانتقال من روسيا أو الشمال إلى أفريقيا والجزيرة العربية في رحلة الخريف وتقطع في اليوم ما بين 250 و300 كيلومتر وتبدأ في الطيران من الصباح حتى قبل غروب الشمس وتقضي بعض الوقت في أماكن توافر الماء للشرب والراحة بعض الوقت خلال رحلتها، مبينا أن الجوارح تنقسم إلى أقسام وأكبرها النسور وأشهرها النسر المصري (الرخمة) ويعتبر أصغرها ثم يأتي النسر الأسمر وأخيرا النسر الأسود وهو أكبرها وأندرها.

ولفت إلى أنه بعد ذلك تأتي فصيلة العقبان وأشهرها عقاب البادية وأعداده كبيرة جدا ثم يأتي العقاب المنقط الكبير الذي يوجد في الكويت خلال الشتاء بعد ذلك العقاب الملكي وعقاب الحيات وعقبان أخرى.