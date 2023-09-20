قدم 3 أعضاء اقتراحا بإنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت.



وقال الأعضاء م.شريفة الشلفان وم.فرح الرومي وم.عبداللطيف الدعي في اقتراحهم: أنشئت بلدية الكويت عام 1930 لتوفير الخدمات للناس وتنظيم عملية البناء وتحصيل الرسوم، وتطورت بعد ذلك عقب اكتشاف النفط لتعمل على تقدم المدينة عمرانيا وصحيا واجتماعيا ومدنيا، وضمت دوائر متعددة، منها شرطة البلدية وفرقة الإطفاء وقسم الترميم والصيانة وقسم التنفيذ والطرق وغيرها من الأقسام.



وأضافوا: مع التوسع الجغرافي والزيادة في عدد السكان زاد حجم المسؤولية على البلدية، لاسيما البقعة الجغرافية التي تقع تحت عاتقها ومع الوقت تم تحويل بعض اختصاصات البلدية لجهات أخرى مثل وزارة الأشغال وهيئة الزراعة العامة والثروة السمكية وغيرها من الجهات، وكان لذلك أثر سلبي على مستوى الخدمات وتداخل الاختصاصات من جهة، والتقيد بتنفيذ المشاريع من جهة أخرى.



وتابعوا: وكون العمل البلدي في أغلب دول العالم يتم من خلال الحكومة المحلية وذلك لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين، لاسيما تمركز الأعمال التجارية في مدينة الكويت التي بحد ذاتها تتطلب خدمات ذات جودة عالية وبنى تحتية متطورة وطابعا جماليا مميزا يتسم بالنظافة والتصميم العصري والتخضير، لذلك نقترح: إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت بميزانية مستقلة وهيكل تنظيمي خاص تتبع لوائح البلدية وتهدف الى رفع مستوى الخدمات وتتولى اختصاصات محددة كالتالي:



أولا: اختصاصات بلدية مدينة الكويت:



٭ وضع خطة لمدينة الكويت وأهداف محددة وفق برنامج عمل واضح.



٭ التخطيط الحضري وفق المخطط الهيكلي العام للدولة.



٭ إصدار دليل خاص للتصميم الحضري.



٭ إصدار دليل خاص لتصميم الطرق ومسارات النقل الجماعي والفردي.



٭ إصدار دليل خاص لتصميم الحدائق والتخضير.



٭ إصدار دليل خاص لتصميم المساحات العامة وملاعب الأطفال والملاعب الرياضية.



٭ إصدار دليل خاص لتصميم العلامات الإرشادية.



٭ إصدار ضوابط خاصة للمباني والمحافظة عليها من التهالك.



٭ تطبيق مبادئ الاستدامة والمدن الذكية.



٭ إنشاء وصيانة البنية التحتية.



٭ أعمال النظافة ونقل النفايات وإعادة التدوير.



٭ تخطيط وإدارة النقل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.



٭ إدارة الحدائق والزراعة.



٭ تنظيم الإعلانات.



٭ إصدار بعض التراخيص بما يتوافق مع لوائح بلدية الكويت.



٭ تعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية.



٭ اعتماد حدود مدينة الكويت وفق إحداثيات تحدد المحيط الجغرافي للمدينة ليشمل المنطقة التي ستقع تحت إدارة البلدية المستحدثة.



٭ تحصيل الرسوم مقابل الخدمات.



ثانيا: هيكل تنظيمي لبلدية مدينة الكويت يشمل الآتي:



٭ الإدارة العامة وتضم التخطيط الاستراتيجي وإعداد الميزانيات والتنسيق بين الإدارات والأقسام والمتابعة.



٭ إدارة التخطيط والتصميم الحضري.



٭ إدارة المساحة.



٭ إدارة التنظيم.



٭ إدارة البنية التحتية والأشغال العامة.



٭ إدارة البيئة.



٭ إدارة النقل.



٭ إدارة الحدائق والزراعة.



٭ إدارة الخدمات الاجتماعية والعلاقات العامة.



٭ الإدارة المالية



٭ إدارة الموارد البشرية.



٭ إدارة التكنولوجيا والمعلومات.