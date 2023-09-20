نادي الصيد والفروسية وحديقة ومنطقة تحريج من معوقات «جنوب القيروان»

موقع غرب الدوحة مخصص كمنتزه قومي.. و «النفط» ترفض التنازل عن «جنوب جابر الأحمد»

وجود مستشفى خاص وصالات أفراح ومقبرة قديمة أهم عوائق موقع أبوحليفة

موقع جنوب غرب الجهراء مخصص لـ «التطبيقي» ومدارس خاصة ومجمع وزارات



بداح العنزي



أعدت البلدية تقريرا تضمن حصر المواقع والأراضي السكنية الجديدة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين والبالغ عددها 18 موقعا.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس في كتابه الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة: بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء الخاص بتقرير حصر المواقع المتاحة والمناسبة لإقامة (مدن، مناطق، ضواح) سكنية جديدة عليها للمواطنين، حيث ورد في البند الثاني تكليف البلدية بالتالي:



أولا: اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة بتخصيص المواقع التالية والمحددة بالتقرير لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين، نحيطكم علما بآخر الاجراءات المتخذة بشأن المواقع التالية:



٭ موقع تيماء.



٭ موقع الصليبية.



٭ موقع توسعة جنوب سعد العبدالله (موقع سكراب أمغرة).



٭ موقع توسعات جنوب صباح الأحمد المستقبلية.



ثانيا: التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتخصيص بعض المواقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين وسبل تذليل جميع المعوقات التي تواجهها.



٭ غرب عبدالله المبارك.



٭ أبوحليفة.



٭ غرب الدوحة.



٭ توسعة سعد العبدالله (موقع المعسكرات).



٭ توسعة غرب عبدالله المبارك.



٭ جنوب الصليبية (جنوب القيروان).



٭ جنوب علي صباح السالم (أم الهيمان).



٭ جنوب جابر الأحمد.



٭ شمال غرب الجهراء.



٭ جنوب غرب الجهراء.



٭ غرب هدية (غرب طريق السفر).



٭ جنوب غرب عبدالله المبارك (الشدادية).



٭ شمال صباح الأحمد.



٭ غرب صباح الأحمد.



وفيما يلي الإجراءات المتخذة بشأن المواقع التالية:



موقع تيماء



بمساحة 2.78 كم وعدد الوحدات 1946 وتم تسليم الموقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ 13/2/2023.



العوائق بيوت عربية - الشعبيات.



وموقع الصليبية



6.75كم2 عدد الوحدات 4.725 وتم تسليم الموقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ 13/2/2023. بيوت عربية - الشعبيات..



موقع توسعة جنوب سعد العبدالله



بمساحة 19.41كم2 وعدد الوحدات 13.587 وموقع التوسعة يتكون من جزأين محددين بالأرقام (1، 2).



وفيما يخص الجزء 1 تم تخصيصه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فيما يخص الجزء 2 وهو موقع سكراب امغرة، أفاده بلدية الكويت بالآتي:



- من الناحية القانونية: الموقع (سكراب أمغرة) توجد دعاوى قضائية مازالت متداولة ولم تصدر بها احكام نهائية.



- من الناحية الفنية:



٭ لا تتوافر البنية التحتية في الموقع الجديد المقترح لنقل السكراب.



٭ يلزم إجراء فحص للتربة الموقع الحالي للسكراب ومعالجتها، ودراسة ما إذا كانت تصلح لمتطلبات البناء والسكن.



٭ الالتزام بمعايير القوة العامة للاطفاء الخاصة بتخصيص مناطق صناعية.



٭ العوائق محطة معالجة مياه - سكراب.



موقع توسعات جنوب صباح الأحمد المستقبلية



مساحته 100.89كم2 عدد الوحدات 35.311.



- التوسعات تتكون من ثلاثة مواقع.



- أفادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتالي:



1 - التوسعة المستقبلية (1):



- تعارض مع حوض تجميع مياه (A) لتصريف شبكة الامطار لمدينة صباح الأحمد السكنية.



- في حال استقطاع موقع الحوض من التوسعة يجب الابتعاد عن موقع الحوض بمسافة كافية وذلك من أجل متطلبات الامن والسلامة.



- تعارض مع حوض تجميع مياه (B) ومسارات مائية لحماية مدينة شرق صباح الأحمد من السيول. (جار تنفيذ المشروع).



- يجب المحافظة على مواقع الأحواض ومسارات السيول والابتعاد بمسافة كافية وذلك من أجل متطلبات الأمن والسلامة.



2 - التوسعة المستقبلية (2):



- تعارض مع احواض تجميع مياه وقنوات مائية لحماية مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية من السيول (جار طرح مستندات المشروع).



- يجب المحافظة على مواقع الاحواض ومسارات السيول والابتعاد بمسافة كافية وذلك من أجل متطلبات الأمن والسلامة.



3 - التوسعة المستقبلية (3):



- تعارض مع حوض تجميع مياه الامطار لتصريف شبكة الامطار لمدينة جنوب صباح الاحمد السكنية.



- في حال استقطاع موقع الحوض من التوسعة يجب الابتعاد عن موقع الحوض بمسافة كافية وذلك من أجل متطلبات الأمن والسلامة.



4 - تم الانتهاء من أعمال التصميم النهائي لجميع الاحواض المتعارضة مع التوسعات المذكورة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري بصدد القيام بأعمال طرح المشروع.



5 - يجب عمل دراسة كافية وشاملة قبل تخصيص المواقع للتأكد من عدم وقوع تلك المواقع في مواجهة مسارات السيول، او اشتراط المحافظة على تلك المسارات عند تخطيط المدن لتجنب مخاطر السيول وغرق المدن.



- أفادت المؤسسة العامة للإسكان بالآتي:



- المؤسسة تؤكد على أهمية حماية المناطق من السيول والامطار.



- تنوه المؤسسة أنه في حال تخصيص مواقع التوسعة واستلامها، فإنه يلزم تخصيص مواقع خارج حدود التوسعة كأحواض وقنوات لحماية المواقع من اخطار السيول.



وبعد مراجعة المخططات المساحية تبين الآتي:



- وجود موقع ردم النفايات في التوسعة الشرقية رقم (3) ووجود محمية في التوسعة الشرقية.



- محطة تقوية ارسال واستقبال في التوسعة الشمالية.



- «التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتخصيص بعض المواقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين وسبل تذييل كل المعوقات التي تواجهها».



غرب عبدالله المبارك



- المنطقة مخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ولكن الجزء المحدد بالدراسة بمساحة (167.0كم2) مخصص للهيئة العامة للصناعة (تخزين) وعدد الوحدات 117.



- تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة وذلك ابداء الرأي حول الموقع وافادتنا بسبل تذييل المعوقات إن وجدت، لكن لم يتم الرد حتى تاريخه.



أبو حليفة



المساحة 7.7 كم عدد الوحدات 494.



- الموقع مخصص كمنتزه قومي بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/47/6/80) المؤرخ في 9/3/1980.



- توجد مستشفى خاص وصالة افراح قائمتين بالموقع.



- وجود مقبرة قدمية داخل الموقع.



غرب الدوحة



بمساحة 1.675 كم2 عدد الوحدات 1.173.



- أفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالآتي:



- توجد خطوط شبكات ضغط عالي هوائية قائم.



- يتطلب الابتعاد عن الخطوط الهوائية مسافة لا تقل عن 150 مترا.



- الموقع مخصص كمنتزه قومي بموجب المرسوم الأميري للمخطط الهيكلي الثالث. ولا يمكن التنازل عنه.



توسعة سعد العبدالله (موقع المعسكرات)



المساحة: 2.39 كلم2، وعدد الوحدات: 1.673



الموقع مخصص سابقا لوزارة الدفاع، لكن في 7/9/2020 صدر قرار المجلس البلدي رقم «م ب/رو/42/03/2020 د3» المتضمن: «الموافقة على طلب وزارة الدفاع نقل مواقع المعسكرات الواقعة بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء السكنية وتخصيص مواقع بديلة عنها شريطة إخلاء المواقع العسكرية من قبل وزارة الدفاع في مدة اقصاها 3 سنوات من تاريخ صدور القرار وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق».



وأفادت وزارة الدفاع بالآتي:



1 ـ لا مانع من التنازل عن الموقع المخصص لمعهد القوة البرية.



2 ـ طلب توفير موقع بديل لموقع معهد القوة البرية.



3 ـ طلب تمديد مدة الانتقال المطلوبة من 3 الى 8 سنوات بعد بداية التنفيذ في الموقع الجديد.



توسعة غرب عبدالله المبارك



المساحة: 2.612 كلم2، وعدد الوحدات: 1.828



أفادت وزارة الدفاع بالآتي:



1 ـ لا يمكن التنازل عن الموقع.



2 ـ تم اختيار الموقع وفق معايير خاصة.



جنوب الصليبية (جنوب القيروان)



المساحة: 3.05 كلم2، وعدد الوحدات: 2.635



تم تخصيص الموقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/م ا/176/13/2023 د1» المتخذ في 13/2/2023.



٭ العوائق: موقع للمعهد التطبيقي تابع للتعليم العالي، حديقة قائمة تابعة لعقود املاك الدولة، نادي الصيد والفروسية قائم، منطقة تحريج تابعة للهيئة العامة للزراعة، وموقع لجامعة ميونيخ.



جنوب علي صباح السالم (أم الهيمان)



المساحة: 3.48 كلم2، وعدد الوحدات: 2.436



افادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالآتي:



1 ـ توجد خطوط شبكات ضغط عال هوائية قائمة.



2 ـ يتطلب الابتعاد عن الخطوط الهوائية مسافة لا تقل عن 150 مترا.



ـ موقع 1 مخصص منطقة تشجير عازلة بين الشعيبة الصناعية والمنطقة السكنية.



ـ موقع 1 مخصص للاستعمالات المستقبلية.



ـ موقع 2 مخصص لمدارس قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ل د7/264/11/2011 في 13/6/2011.



جنوب جابر الأحمد



المساحة: 3.94 كلم2، وعدد الوحدات: 2.758



افادت وزارة النفط في 17/1/2023 بالآتي: لا يمكن التنازل عن الموقع وذلك للأسباب التالية:



1 ـ الموقع يحتوي على خدمات حيوية للشركة تغذي محطات الطاقة الكهربائية.



2 ـ خطوط نقل النفط والغاز يتم استخدامها.



شمال غرب الجهراء



المساحة: 3.57 كلم2، عدد الوحدات: 2.499



أفادت وزارة الدفاع بالآتي: لا يمكن التنازل عن الموقع.



جنوب غرب الجهراء



مساحته 2.790كم2 وعدد الوحدات 1.953



٭ توجد بالمنطقة مبان قائمة حاليا: (محطة وقود - مسجد - بنشر).



٭ جزء من الموقع للتعليم التطبيقي، لكن غير قائم، ومدرج في مخطط التوسعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وتم الانتهاء من مراحل التصميم، والهيئة في انتظار موافقة وزارة المالية للتنفيذ. ولا يمكن التنازل عنه.



٭ الموقع 1 تم تخصيص لمجمع الوزارات وفق قرار المجلس البلدي في 2006/10/2.



٭ الموقع 2: مخصص للهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالإضافة لمدارس التربية الخاصة.



غرب هدية (غرب طريق السفر)



مساحته 6.594كم عدد الوحدات 4.615



أفادت وزارة النفط بالتالي: لا يمكن التنازل عن الموقع لوجود منطقة تحريج بخطوط نفط رئيسية.



جنوب غرب عبدالله المبارك (الشدادية)



مساحته 16.548كم2 وعدد الوحدات 8.270



٭ الموقع يتكون من جزأين محددين بالأرقام (1، 2).



٭ يفيد المخطط الهيكلي بأن الموقع المحدد بالرقم 1 محجوز لمحطة المترو في النصف الأيمن ومحطة سكة الحديد في النصف الأيسر، ولا يمكن التنازل عنه.



٭ الموقع المحدد بالرقم 2 مخصص للهيئة العامة للصناعة، وتعتبر منطقة صناعية قائم فيها قسائم خلط الاسفلت وتجمع كبار المقاولين وشركات النظافة، الموقع لا يصلح للإسكان.



شمال صباح الأحمد



مساحته 75.117كم وعدد الوحدات 26.290



٭ يوجد موقع للرئاسة العامة للحرس الوطني مخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف3/ 81/ 4/ 2009).



٭ يوجد موقع مخصص للنادي الكويتي للسيارات والدراجات (نادي باسل السالم الصباح) المخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ 583/ 21/ 2004).



٭ أفاد المخطط الهيكلي بأن الموقع مقترح كمنتزه صحراوي من ضمن مشروع دراسة التنمية العمرانية للمنطقة الإقليمية الجنوبية الصادر بها قرار المجلس البلدي.



غرب صباح الأحمد



مساحته 150.09كم2 وعدد الوحدات 52.531



٭ جزء من الموقع مخصص مدن عمالية مخصصة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف1/ 40/ 05/ 2015).



٭ جزء من الموقع دركال رمال.



٭ مقترح في دراسات المنطقة الإقليمية الجنوبية كمنطقة صناعية.



٭ يوجد بالموقع طريق سكة حديد، وكذلك الطريق الإقليمي.



٭ جزء من الموقع مقترح كتوسعة للمزارع ضمن دراسة المنطقة الإقليمية الجنوبية.



واختتم الدبوس: دراسات المخطط الهيكلي تفيد بأن المواقع الإسكانية التي تم تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تكفي احتياجات الدولة حتى العام 2040. وأن زيادة الكثافة السكانية في المناطق السكنية القائمة سيكون له تأثير سلبي على المرافق والخدمات والبنية التحتية وجودة المعيشة.