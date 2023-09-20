تواصل السياحة الدولية التعافي من أسوأ أزمة في تاريخها، حيث وصلت أعداد الوافدين إلى 84% من مستويات ما قبل الوباء بين يناير ويوليو 2023، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية.



وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري، أن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا تقود انتعاش السياحة العالمية، مضيفة أن الطلب السياحي يستمر في إظهار مرونة ملحوظة وانتعاش مستدام، حتى في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.



ويتتبع الإصدار الجديد من مؤشر السياحة العالمية التابع لمنظمة السياحة العالمية تعافي القطاع على مدار عام 2023 حتى نهاية يوليو، وأظهر التقرير ارتفاع عدد السياح الدوليين حول العالم بنسبة 43% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من 2023 إلى 700 مليون سائح.



وكان يوليو 2023 هو الشهر الأكثر ازدحاما، حيث تم تسجيل 145 مليون مسافر دولي، أي نحو 20% من إجمالي الأشهر السبعة.



وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: «تظهر بيانات منظمة السياحة العالمية مرة أخرى كيف تتعافى السياحة بقوة في كل جزء من العالم. ولكن مع تعافي القطاع فإنه يحتاج أيضا إلى التكيف».



وذكر بولوليكاشيفلي: «الأحداث الجوية القاسية التي شهدناها خلال الأشهر الأخيرة أيضا تؤكد التحديات الحاسمة لإدارة التدفقات السياحية المتزايدة، والحاجة إلى بناء قطاع أكثر شمولا واستدامة ومرونة».



وحسب التقرير، تمتعت جميع مناطق العالم بمعدلات قوية من انتعاش السياحة خلال الأشهر الـ 7 الأولى من عام 2023، مدفوعة بالطلب على السفر الدولي من العديد من أسواق المصدر الكبيرة.



وسجلت منطقة الشرق الأوسط أفضل النتائج في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 20% عن مستويات ما قبل الوباء. ولاتزال المنطقة هي المنطقة الوحيدة التي تجاوزت مستويات عام 2019 حتى الآن.



ووصلت أوروبا، أكبر منطقة وجهة في العالم، إلى 91% من مستويات ما قبل الوباء، مدعومة بالطلب القوي داخل المنطقة والسفر من الولايات المتحدة، واستعادت أفريقيا 92% من الزوار قبل الأزمة في فترة الـ 7 أشهر هذه والأميركتان 87% وفقا للبيانات المتاحة.



وفي آسيا والمحيط الهادئ، تسارع التعافي إلى 61% من مستويات الوصول قبل الوباء بعد افتتاح العديد من الوجهات وأسواق المصدر في نهاية عام 2022 وفي وقت سابق من هذا العام.



وتظهر هذه النتائج أن السياحة الدولية لاتزال على المسار الصحيح لتصل إلى 80% إلى 95% من مستويات ما قبل الوباء في عام 2023، وتشير توقعات سبتمبر إلى ديسمبر 2023 إلى استمرار التعافي، وفقا لأحدث مؤشر ثقة لمنظمة السياحة العالمية، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا بعد ذروة موسم السفر من يونيو إلى أغسطس.