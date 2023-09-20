وزير الخارجية الأميركي: ملتزمون بحفظ أمن وسلامة الكويت وسيادتها وحرمة أراضيها



استنكر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بأشد العبارات الحكم الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله».



وقال وزير الخارجية في تصريح لـ«كونا» مساء الاثنين عقب مشاركاته في الاجتماعات التي عقدت خلال أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة «نحن نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق».



وأضاف «نستنكر أيضا بشكل أكبر فحوى هذا الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة للكويت» مشيرا إلى أنه قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي.



وذكر العبدالله أنه شارك كذلك في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، حيث أسفر الاجتماع عن توافق وجهات النظر إزاء موضوع اتفاقية «خور عبدالله».



كما أعرب وزير الخارجية عن أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها وكذلك الاتفاقية المبرمة بين البلدين.



وعن تفاصيل اجتماع وزراء خارجية دول التعاون مع وزير الخارجية الأميركي، قالت وزارة الخارجية في بيان ان الشيخ سالم العبدالله قدم في بداية الاجتماع سردا لحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي عام 2013 وإيداعها لدى الأمم المتحدة وما تضمنه هذا الحكم من مغالطات وإساءة تجاه الكويت.



من جانبه، أبدى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن تفهمه لموقف الكويت، مشددا على التزام بلاده نحو حفظ أمن وسلامة الكويت وسيادتها وحرمة أراضيها والتزام الولايات المتحدة بأمن وسلامة المنطقة.



وتم خلال الاجتماع، بحث المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وروابط التعاون الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول المجلس بالولايات المتحدة وبحث مجالات التعاون المتعددة بين الطرفين وذلك في حوار ودي تفاعلي حول مجمل القضايا السياسية والأمنية.