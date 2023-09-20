أعلنت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، أن وفدا رسميا برئاسة رئيسها بدر جاموس، سيزور الولايات المتحدة، تزامنا مع اعمال الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت الهيئة في بيان إن الزيارة تأتي في اطار سعيها إلى «حشد المواقف السياسية دعما للقضية السورية».



وأضاف البيان أن برنامج عمل رئيس الهيئة يتضمن لقاء الأمين العام للأمم انطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسون، للتشاور حول امكانية الدفع جديا بالملف السياسي والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة لمناقشة القرار 2245، ومن الجهة التي تعطل تنفيذه. كما يعقد جاموس خلال زيارته إلى نيويورك، لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول، وفق البيان.



وأشار البيان إلى أن الهيئة ستعقد أيضا لقاءات مع منظمات المجتمع المدني السوري، والمنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة، لشرح معاناة السوريين وحاجاتهم الإنسانية، بالإضافة الى ملف المعتقلين والمفقودين.