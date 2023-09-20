عبدالحميد الخطيب



تنطلق غدا «الخميس» أولى حفلات مهرجان «موسم الكويت»، من إنتاج وتنظيم شركة «باشا غروب» للمنتج حسين موسى، في ليلة استثنائية تقام على مسرح «أرينا الكويت» بمجمع «360»، وطرفاها النجم محمد حماقي والفنانة أصيل هميم، بينما سيكون عشاق الطرب على موعد مع ليلة أخرى مساء «الجمعة» يحييها النجوم أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي، في تركيبة فنية متميزة تجمع بين مطربي الأغنية الخليجية والعربية بشتى الألوان الموسيقية، ويقدمهما كل من الإعلاميين عبدالله مال الله واسرار السعيد، ويشارك في الوصلات الغنائية المتألق أحمد عصام وهو الأشهر في عالم المؤثرات البصرية.



وفي هذا الصدد، قال المنتج حسين موسى، يجري العمل على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على المسرح الذي يشهد إطلالة نجوم «موسم الكويت»، لافتا الى أن ثمة العديد من المفاجآت التي سيشهدها الحفل، فضلا عن الفقرات المتنوعة لفرسان الليلتين.



من جهة أخرى، أكد موسى ان حفلات الموسم تعكس قيمة ومكانة الكويت على خارطة الترفيه العربية، وان المهرجان امتداد شرعي للعديد من المشاريع المماثلة التي شهدتها الديرة منذ سنوات، ملمحا الى أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن الحفلات الأخرى التي سيعلن تفاصيلها لاحقا.