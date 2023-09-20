تطرح للبيع في مزاد يقام في باريس، القبعة التي اعتمرها المغني الراحل مايكل جاكسون عندما أدى للمرة الأولى حركته الراقصة الشهيرة «مونواك» قبل 40 عاما.



وألقى نجم موسيقى البوب هذه القبعة على جانب المسرح في 25 مارس 1983 خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لشركة «موتاون» للإنتاج الموسيقي، قبل أن يؤدي على ألحان أغنيته «بيلي جين» ومباشرة أمام كاميرات قناة «إن بي سي» الأميركية التي عرضت الحفلة في 16 مايو من العام نفسه، خطواته الانزلاقية إلى الخلف التي ما لبثت أن أصبحت رقصة اشتهرت على نطاق واسع ودخلت تاريخ الموسيقى. وستكون هذه القطعة التي خمن سعرها بما بين 64 ألف دولار و106.8 آلاف، عنصر جذب في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى والمرتقب إقامته في مركز «أوتيل دروو» للمزادات في باريس بتاريخ 26 سبتمبر.