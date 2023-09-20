أثارت النجمة العالمية أديل موجة من التكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحها غير المباشر عن زواجها من ريتش بول.



وترتدي أديل خاتما ماسيا على شكل حبة الكمثرى في إصبع البنصر منذ نحو عام. وحين سئلت عنه في الماضي، ردت بتأكيدها أنه ليس خاتم خطوبة وأنها فقط تحب المجوهرات الراقية.



وسبق لأديل أن التقت ريتش بول، وهو الوكيل الخاص بلاعب السلة الشهير ليبرون جيمس، في إحدى حلبات الرقص خلال حفل عيد ميلاد أحد أصدقائهما المشتركين، وبعدها بدأت تتحدث عنه في الكثير من التصريحات، حيث وصفت علاقتهما بأنها أسهل علاقة دخلتها على الإطلاق، وذلك في مقابلة أجرتها مع مجلة «رولينغ ستون» الشهيرة.



















