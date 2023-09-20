يعقوب العوضي



أكد المدير الفني والمدرب الوطني للفريق الأول لكرة اليد في نادي الكويت هيثم الرشيدي، أن بطولة الأندية الآسيوية الـ 26 المقرر إقامتها في نادي القادسية من 17 حتى 26 نوفمبر المقبل صعبة جدا خاصة في ظل وجود فرق مرشحة لنيل لقب البطولة في نفس مجموعة «العميد». وقال الرشيدي لـ«الأنباء»: «الغرافة القطري والخليج السعودي والنجمة البحريني فرق تنافس على لقب البطولة، لذلك فإن مجموعتنا الأولى صعبة جدا ونستطيع أن نطلق عليها مجموعة الموت».



وتابع: «لقد شاركنا على مدار الموسم الماضي في بطولات محلية ودولية واستمررنا في تقديم مستويات مميزة ونسعى لمواصلة تقديم كرة يد حديثة تليق بسمعة الكويت في القارة الصفراء». واستطرد الرشيدي قائلا: «نتطلع لدعم الجماهير الكويتية ومؤازرتها منذ المباراة الأولى حتى آخر مواجهة حيث ان البطولة على أرضنا وبين جماهيرنا».



من زاوية أخرى، تبدأ استعدادات «الأبيض» للاستحقاقات المقبلة بتدريبات محلية في الأول من أكتوبر المقبل والتي تستمر لشهر كامل ينتقل بعدها الفريق إلى البحرين للدخول في معسكر خارجي، حيث ينتظر الفريق المشاركة في بطولة «سوبر جلوب» في السعودية، والتي تأهلنا لها للمرة الثانية تواليا بعد الفوز بلقب البطولة العربية للأندية.