شارك عضو اللجنة الفنية للباركور في الاتحاد الآسيوي للجمباز محمد العطار في الاجتماع الأول للجنة الذي عقد في أوزبكستان. وذكر العطار الذي شارك في الاجتماع عبر خاصية الاتصال المرئي (زووم) أن اللجنة أسندت إليه عدة مهام من أبرزها تجهيز خطة لتدريب حكام القارة وإعدادهم لإدارة بطولات الباركور الآسيوية. وأفاد بأن الاجتماع الثاني للجنة سيعقد نوفمبر المقبل، وسيتناول الخطط المقترحة لتنظيم البطولات ودورات التحكيم وإعداد المدربين، مضيفا أن الاتحاد الآسيوي يمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو نشر لعبة الباركور في القارة. وشكر العطار مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز على الثقة التي أولاه إياها لتمثيل الكويت في الاتحاد الآسيوي، وعلى تسخيره جميع الإمكانات له ليكون من أوائل الحكام الدوليين في رياضة الباركور الآسيوية.