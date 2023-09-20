أرجع رئيس جمعية اللحامين في دمشق محمد الخن، تراجع الإقبال على شراء اللحوم إلى ضعف القدرة الشرائية للسوريين، واستبعادها من قائمة الأولويات بعد ارتفاع أسعارها، إضافة إلى تضاؤل الحركة السياحية ومصاريف الموسم الدراسي الجديد الذي بدأ مؤخرا.



وقال الخن إن أغلب بيع اللحوم يكون في المطاعم، لكنها تشهد أيضا تراجع المبيع، بسبب الأسعار المرتفعة التي لا تناسب ذوي الدخل المحدود.



ولفت الخن إلى أن مبيعات اللحوم انخفضت «حتى في الأحياء الراقية»، بعد أن وصل سعر كيلوغرام لحم الغنم المفروم إلى 170 ألف ليرة سورية، والحي إلى نحو 49 ألف ليرة، وفق صحيفة «البعث».



وأضاف أن ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى قلة العرض، وارتفاع سعر الأعلاف بسبب عدم وجود المراعي، فضلا عن امتناع المربين عن البيع، مستبعدا وجود علاقة للمحروقات في تحديد سعر اللحوم.



من جهته، اتهم أحد المحامين بدمشق تجار اللحوم بالتلاعب بأسعار السوق، مؤكدا عزوف شريحة واسعة من المواطنين عن شراء اللحوم.