أعلن رئيس اتحاد الرماية وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة دعيج العتيبي، أن الرامي عبدالله الطرقي فاز بعضوية لجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي للرماية ضمن فئة رماية الأطباق الطائرة.



وقال العتيبي إن انتخاب البطل الأولمبي الطرقي لهذا المنصب المهم جاء عقب اجتماعات الاتحاد الدولي التي جرت (عن بعد)، والتي شهدت أيضا انتخاب الإيطالي دانييل ديسبنو والأميركية امبر انكلش لعضوية ذات اللجنة إضافة إلى انتخاب أعضاء اللجان لرمايتي المسدس والبندقية.



وأكد أن هذا الفوز يعتبر إنجازا رياضيا مهما لرياضة الرماية الكويتية وتقديرا لدورها المهم في محيطها الدولي سواء بفوز أبطالها بالعديد من المنافسات الدولية والأولمبية أو استضافة أهم البطولات الدولية والقارية، مهنئا الطرقي باعتلاء أهم منصب دولي للاعبين الحاليين.



من جهته، أكد الطرقي سعيه وأعضاء اللجنة لدعم الرماة والراميات المنتمين للاتحاد الدولي وتوفير كل السبل أمامهم لممارسة هوايتهم المفضلة والتألق على صعيد البطولات الدولية عبر التنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد.