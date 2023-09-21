عبدالعزيز الفضلي



نظرا لما تتميز به الحركة الكشفية الكويتية من مكانة مرموقة على المستويين العربي والدولي اعتمد ممثلو الدول العربية المشاركة في أعمال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي رئيسا للجنة التنفيذية للاتحاد ود.الفيتوري مفتاح ضو - ليبيا - نائب الرئيس ود.عبدالله بن سليمان الفهد - السعودية والحاج تقي - الجزائر ود.ريما الدرغمة - فلسطين واللواء سعيد إبراهيم - السودان.



كما تم اختيار إبراهيم طاهر البغلي رئيسا فخريا للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات.