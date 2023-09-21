أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية نيل رئيسها الفريق خالد المكراد وسام دول مجلس التعاون الخليجي نظير بصمته الواضحة في فتح آفاق وأبواب التطوير والتقدم بخدمات الإطفاء في الكويت.



وقالت القوة في بيان صحافي إنه بتكليف من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد شارك الفريق المكراد في حفل تكريم عدد من الكفاءات التي لها أدوار بتطوير العمل في إداراتها ومؤسساتها في دول مجلس التعاون الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط.



وأضافت بهذه المناسبة أن تكريم الفريق المكراد ومنحه الوسام يأتيان أيضا لدوره الفعال في اكتساب منتسبي قوة الإطفاء مكانة وتفعيل دورهم وصلاحياتهم التي مكنتهم من أداء مهامهم الصعبة على أكمل وجه في جميع المجالات.



وذكرت أن الفريق المكراد لقي خلال حفل التكريم أيضا إشادة بنجاحه في تحقيق الرقابة الإدارية وتصحيح وتلافي المخالفات الواردة من الجهات الرقابية المختلفة بالكويت.



وقالت إن الفريق المكراد أعرب عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي لها الفضل الكبير بدعم وتطوير جهاز الإطفاء في الكويت، كما تقدم بالشكر لجميع منتسبي القوة على إخلاصهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم بكل كفاءة واقتدار، معتبرا هذا التكريم لمنتسبي الإطفاء جميعا.