أسامة دياب



اختتم وفد نسائي كويتي مكون من 12 سيدة لهن دور بارز في تمكين المرأة، زيارة استمرت لمدة خمسة أيام إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.



واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال تمكين المرأة، والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال. كما تبادل الوفد مع المسؤولين الأوروبيين وجهات النظر حول كيفية تعزيز تمكين المرأة في كل من دول الاتحاد الأوروبي والكويت.



وهدفت الزيارة التي تمت في الفترة ما بين 18 و21 سبتمبر 2023، إلى تعزيز الحوار وفرص التواصل بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والوفد الكويتي الزائر، ومد التواصل بين شعبي الاتحاد الأوروبي والكويت، والتعاون بين الجانبين. وجاءت المشاركات الكويتيات من مختلف القطاعات المهنية في المجتمع يجمعهن هدف تعزيز تمكين المرأة في الكويت.



وخلال الزيارة في بروكسل التقى الوفد الكويتي بكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ودائرة العمل الخارجي الأوروبي، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وطلاب وأكاديميين. تم خلال هذه اللقاءات تبادل أفضل الممارسات وتحديد مجالات فرص التعاون الثنائي. كما عقدت حلقة نقاشية مخصصة في «كلية أوروبا» - أقدم معهد للدراسات العليا يختص بالدراسات الأوروبية - حول السياسات التي يتم تقديمها لتسريع عملية تمكين المرأة. كما زار الوفد مدينة بروج الخلابة للتعرف على الثقافة والطبيعة البلجيكية.



وفي معرض حديثها عن أهمية هذه الزيارة، قالت إيرينا غوزاتشينكو، المنسقة المعنية بالمساواة بين الجنسين في بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت: «إن تمكين المرأة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ويسعد الاتحاد الأوروبي بتبادل الآراء وأفضل الممارسات مع هذه المجموعة الملهمة من النساء الكويتيات». وأضافت غوزاتشينكو «إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعزيز الحوار والتعاون مع الكويت بشأن تمكين المرأة، وهو الأساس لبناء مجتمعات قوية ومبتكرة وشاملة ومزدهرة».



وتعليقا على زيارة الوفد الكويتي، أضافت د.لبنى القاضي رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت: «ان الرحلة التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت كانت تجربة رائدة لبناء جسور الصداقة والتفاهم المتبادل، وكانت مجموعة من النساء القياديات من مختلف القطاعات في دولة الكويت قد أظهرن التقدم الذي تم تحقيقه هنا في مجالات عدة. وهذه الزيارة منحت الفرصة لمعرفة أفضل الممارسات للاتحاد الأوروبي في تمكين المرأة وعرض العمل الذي تقوم به المرأة في الكويت».



وتأتي هذه الزيارة في إطار الاتصالات المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع منطقة الخليج. وتسعى هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الطاقة والتحول الأخضر والتغير المناخي والتجارة والتنويع الاقتصادي، فضلا عن تسهيل التواصل والتعارف بين الشعوب. ويعتبر تمكين المرأة جزءا أساسيا من هذه الشراكة التي تشمل جميع هذه المواضيع.