قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي إن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أقر العديد من القرارات الهادفة لتعزيز العمل الشبابي العربي المشترك بما يخدم هذه الشريحة الأكبر في الدول العربية.



وذكر السبيعي في بيان صحافي صار عن الهيئة عقب مشاركته نيابة عن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان باجتماع المجلس الذي عقد عبر الاتصال المرئي إن أهم قرارين بالاجتماع هما اعتماد الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن والترحيب بإنشاء اتحاد الشباب العربي.



وأكد سعي المجلس عبر اعتماده الاستراتيجية إلى تفعيل دور الشباب العربي في الأمن والسلم عربيا، مضيفا ان ترحيب المجلس بإنشاء اتحاد الشباب يأتي لتمكين الشباب العربي المتميز والارتقاء بالعمل الشبابي على المستوى العربي.



وبين أن المجلس حريص على البدء بتنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية ومتابعة إنشاء الاتحاد لتنمية الشباب العربي، معربا عن أمله بنجاح هذه الجهود المخلصة بتطوير العمل الشبابي العربي.