بيروت - خلدون قواص



أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ان دار الفتوى وتيار المستقبل وسيد الدار واحد، وهذه العلاقة أمانة من أمانات الرئيس الشهيد رفيق الحريري علاقة خير ومحبة ولا تنشد إلا لمصلحة البلد ومصلحة المسلمين.



وقال بعد لقائه ووفد من تيار المستقبل مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان: بتكليف من الرئيس سعد الحريري تشرفنا كوفد من المكتبين السياسي والتنفيذي في تيار المستقبل وجمعية بيروت للتنمية الاجتماعية بلقاء سماحته وتقديم التهنئة بتجديد الثقة بحكمته وتواضعه واعتداله وقيادته للاستمرار بقيادة دار الفتوى في هذه المرحلة الصعبة.



وأضاف: نقلنا لسماحته تحيات الرئيس سعد الحريري، وتمنياته بالتوفيق بالولاية الجديدة، وناقشنا معه صعوبات المرحلة وتحدياتها، وقلنا للمفتي دريان «نحن معك» كي نكون كلنا مع الناس لتمرير هذه المرحلة الصعبة، ونكون كلنا مجموعين تحت سقف ثوابت دار الفتوى الوطنية والعربية والإسلامية والإنسانية والأخلاقية بكل شيء يخدم وحدة الصف، ويحمي الوحدة الوطنية والعيش الواحد والسلم الأهلي، ويعزز منطق التلاقي والحوار والاعتدال ويصون دستور الطائف والمناصفة وهوية لبنان العربية.



وختم: كلنا أمل اليوم مع استمرار سماحة المفتي بقيادة دار الفتوى أن تتبصر كل الأطراف بخارطة الطريق الإنقاذية التي حددها سماحته، ويكون هناك إرادة وطنية لإنقاذ هذا البلد وشعبه الذي يستحق كل التضحيات.