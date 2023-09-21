تنطلق اليوم الجولة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» لكرة القدم، بإقامة 15 مباراة، لعل أبرزها استضافة ليل الفرنسي لنظيره أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، ضمن المجموعة الأولى، فيما يلاقي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي نظيره كلاكسفيك من جزر الفارو، وفي المجموعة الثالثة يحل أستانا الكازاخي ضيفا على دينامو زغرب الكرواتي، فيما يستضيف فيكتوريا بلزن التشيكي نظيره بلقاني الكوسوفي، وفي المجموعة الثامنة يلتقي فنربخشه التركي مع نوردسيايلاند الدنماركي، ولودوغوريتس البلغاري مع سبارتاك ترنافا السلوفاكي، وفي المجموعة الخامسة يواجه زرينيسكي البوسنة ضيفه ألكمار الهولندي، فيما يحل أستون فيلا الانجليزي ضيفا ثقيلا على ليغيا وارسو الپولندي.