بلغت المصنفات الثلاث الأوليات التونسية أنس جابر واليونانية ماريا ساكاري والفرنسية كارولين غارسيا ثمن نهائي دورة غوادالاخارا المكسيكية للتنس.



وحجزت جابر وساكاري، المصنفتان السابعة والتاسعة عالميا، مقعديهما إلى هذا الدور بسهولة بفوزهما تباعا على الأميركية أليسيا باركس (45 عالميا) 6-2 و6-2 في 59 دقيقة والأسترالية ستورم هانتر 6-2 و6-4 في ساعة و19 دقيقة، فيما احتاجت غارسيا إلى ساعتين و49 دقيقة ولإنقاذ كرتين حاسمتين للتغلب على البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 4-6 و7-6 (7-5) و6-4.



وتلعب جابر في ثمن النهائي ضد الإيطالية مارتينا تريفيسان، فيما ضربت ساكاري موعدا مع إيطالية أخرى هي كاميلا جورجي.



من ناحيتها، وقالت غارسيا بعد نهاية المباراة: «لقد كانت هناك لحظة، بين المجموعة الأولى وبداية الثانية، شعرت خلالها بالغضب من أدائي، لكن شيئا فشيئا لعبت بشكل أفضل».



وتابعت الفرنسية التي ستواجه الأميركية هايلي بابتيست الفائزة بصعوبة على التشيكية كارولينا بليشكوفا 7-6 (7-5) و5-7 و7-6 (7-4) «هي ليست المرة الأولى هذا العام التي أضطر فيها إلى إنقاذ نقطة المباراة، وأنا سعيدة للخروج فائزة».