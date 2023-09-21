أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، أن الكويت لها نهج ثابت في سياستها الخارجية منذ استقلالها ترتكز على تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن أي محددات جغرافية أو سياسية أو عرقية أو دينية.



جاء ذلك في كلمة للشيخ فراس السعود أمس خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك بالاجتماع التاسع للجان الوزارية لوزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، إذ اعتمد المجلس رأي الكويت بشأن الموافقة على مبادرتها لإعداد مسودة استراتيجية العمل الخيري المشترك.



وبين السعود ان هذا المقترح يأتي استمرارا لمسيرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، الملقب بـ «قائد العمل الإنساني» بشأن الدعم المتواصل للعمليات الإنسانية والحرص على استمرار العمل الخيري بإعداد مسودة استراتيجية العمل الخيري الخليجي المشترك، موضحا أن الكويت ارتأت عبر القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة رقم 6 التي تنص على «أن تلتزم الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرنامج عمل الحكومة على كل الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية».