بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على استغلال مسلخ العاصمة غير المستغل حاليا لاستخدامه موقعا لسوق الخيام بصفة مؤقتة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي.



وقال العبدالجادر ان اللجنة وافقت على مبادرة شركة بوبيان المتحدة ومكتب DMDA بخصوص التصميم والاشراف على تنفيذ سور وبوابات مقبرة الصليبخات، كما وافقت على طلب تعديل مساحة موقع الهيئة العامة للبيئة مخفر الشويخ سابقا المذكور في قرار المجلس البلدي في منطقة الشويخ الثالثة.



وذكر ان اللجنة احالت الى الجهاز التنفيذي كتاب وزارة الداخلية بشأن المحافظة على الحدائق العامة في مناطق السكن النموذجي من عبث الشركات والجمعيات التعاونية وغيرها والحفاظ على سكينة أهالي المنطقة، كما حفظت الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تحويل روضة القدس بمنطقة الروضة ق 2 الى حديقة عامة واقتطاع جزء منها كطريق لخدمة مسجد سيد أحمد الرفاعي.



وبين ان اللجنة أبقت على جدول اعمالها الموافقة النهائية على إعادة تنظيم جزء من القطعتين 4 و7 بمدينة الكويت بمنطقة القبلة والصادر بشأنها قرار المجلس البلدي وذلك لدعوة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كما أبقت اللجنة على جدول اعمالها طلب مؤسسة الموانئ الكويتية استقطاع جزء من موقع المنطقة التخزينية العاشرة بالدوحة لصالح وزارة الدفاع لدعوة المخطط الهيكلي ومؤسسة الموانئ ووزارة الدفاع.