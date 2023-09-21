السبيعي: تعزيز المساحات أمام الشباب المبادر لتعزيز قدراتهم على البحث والدراسة وإبداء الرأي



آلاء خليفة



تحت رعاية وحضور وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، وضمن فعاليات ملتقى قوة الكلمة للمناظرات، افتتحت جامعة الكويت ملتقى «قوة الكلمة للمناظرات» وذلك بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري وعدد من عمداء كليات جامعة الكويت وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من مختلف الكليات والذي أقيم في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.



في البداية، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أهمية دعم البرامج التنموية الموجهة للشباب لتشجعيهم على الحوار البناء وقوة الكلمة لتنمية شخصياتهم والاستثمار بطاقاتهم لضمان جودة أدائهم عند الانتقال لميدان العمل. وقال العيبان إن رعاية الدولة لمثل هذه الملتقيات تأتي لدعم مؤسسات الدولة وعلى رأسها جامعة الكويت لتنظيم مثل هذه البرامج وتشجيع الشباب على المشاركة بها نظرا لإسهاماتها المهمة بتنمية العقول الشبابية وتوسيع إدراكها لتجعل منهم شبابا ناضجا قولا وعملا، وتقدم بعميق الشكر لجامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة وللفريق الوطني للمناظرات على هذا التنظيم المميز للملتقى، معربا عن تمنياته بنجاح الحلقات النقاشية وورش العمل التي تقام على مدى أيام الملتقى الثلاث.



من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي إن الهيئة معنية بتعزيز المساحات أمام الشباب المبادر لتعزيز قدراتهم على البحث والدراسة وإبداء الرأي وممارسة التفكير الناقد، ما يعمل على صقل شخصياتهم القيادية. ولفت السبيعي إلى أن عقد هذه الملتقيات في مجال المناظرات يؤكد اهتمام الدولة بالشباب والذي أثمر فوز الفريق الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية التي اختتمت قبل أسابيع في قطر.



بدوره، أوضح القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.جاسم الحمدان ان تنظيم مثل هذا الملتقى يتيح لطلبة الجامعة الفرصة للتعبير عن الرأي وتنمية احترام الرأي الآخر وتطوير مهارات الاستماع والتحليل والنقد، إضافة إلى صقل مهارة التعبير وتجميع الافكار وانتقائها وتنمية مهارات البحث والاطلاق من خلال تعلم أهم المعايير الاساسية لفن الحوار والمناظرة، لافتا إلى ان الملتقى يحتوي على برنامج متكامل لمدة 3 أيام متتالية ما بين ورش تدريبية ومعرفية وحلقة حوارية ومناظرة جماهيرية ومعرض للاندية المهنية والجامعات.



من جانبه، أوضح رئيس الفريق الوطني للمناظرات فهد السبيعي ان الدراسة الأكاديمية ليست كافية ليصبح الخريج على قدر المسؤولية وانما على الطلبة الانخراط في الأنشطة الطلابية وفي العمل النقابي الذي يصقل مهارات وخبرات الطلاب، مؤكدا ان الجامعة بيئة متكاملة تضم الكثير من الأنشطة والأندية الطلابية والفعاليات المختلفة التي يفترض على الطلاب الاستفادة منها خلال وجودهم بالجامعة.



من ناحيتها، ذكرت رئيسة نادي مناظرات جامعة الكويت مريم الرفاعي ان الكلمة تقنع وتلهم وتغير العالم وتؤثر على الآخرين، مؤكدة على قوتها وأهميتها في حياتنا اليومية وفي صنع القرار.



وذكرت الرفاعي ان الملتقى يتناول عدة حوارات في مجال السياسة والعلاقات الإنسانية وفن المناظرة والتواصل الفعال وبناء جسور التواصل وتعزيز الحوار المبني على احترام الاختلاف في وجهات النظر.