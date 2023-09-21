كشفت وزارة النفط عن فوز وتزكية الكويت وللمرة الأولى بأربعة مقاعد مجتمعة في اللجان التنفيذية والتابعة لمؤتمر البترول العالمي للفترة بين 2023 و2026 في الانتخابات التي عقدت خلال الفترة من 16- 21 سبتمبر الجاري، بمدينة كالجاري الكندية على هامش اجتماعات الدورة الـ 24 لمؤتمر البترول العالمي المنعقد تحت مظلة مجلس البترول العالمي (WPC)، وذلك في إنجاز مرموق ورائد على مستوى العالم يثبت بكل فخر واعتزاز إمكانات وزارة النفط وكوادرها الوطنية الفنية بالمشاركة في أكبر المحافل والمنظمات البترولية العالمية.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي ان الفائزين بالمناصب الأربعة في اللجان التنفيذية لمؤتمر البترول العالمي هم: وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية م.خالد وليد الديين لمنصب لجنة البرنامج العلمي، وفي لجنة الشباب تم الفوز بمقعدين لكل من مهندس بترول- إدارة الحفر والإنتاج م.دلال العوهلي، ومهندس بترول مبتدئ - إدارة الاستكشاف والتطوير م.محمد الراشد، وفي اللجنة التنفيذية فاز بالمنصب الأستاذ في جامعة الكويت د.طلال البذالي بمنصب نائب الرئيس لشؤون التسويق.



وبهذه المناسبة، قال وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح ان الفوز بالمقاعد الأربعة يعتبر تتويجا لجهود حثيثة ودؤوبة من وزارة النفط في دعم الكوادر الفنية الوطنية لإبراز مكانة الكويت في المحافل والمنظمات البترولية الدولية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ورفع اسم الكويت عاليا في الأوساط النفطية العالمية.



وشدد على ان وزارة النفط حريصة على إعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها باعتبارها رأس المال الحقيقي للكويت.



وقالت وزارة النفط إن قطاع الشؤون الفنية في الوزارة يقع ضمن أهدافه الاستراتيجية تعزيز دور الكويت الفاعل في المحافل الدولية والمنظمات الدولية وبالأخص المجالس البترولية، حيث ان الأهداف المنشودة من ذلك هو إبراز إسهامات الكويت ومرئياتها الفنية والاستراتيجية في مجال الصناعة البترولية.



وحول المقعد الذي فازت به وزارة النفط في لجنة البرنامج العلمي في مؤتمر البترول العالمي، أشارت وزارة النفط الى ان الكويت حازت ثقة المجلس التنفيذي، وذلك في دورته القادمة 2023-2026 من خلال نيلها مقعدا في اللجنة التي تعد من أهم لجان المؤتمر الفنية، والتي ضمت اختيار 17 دولة من ضمنها الكويت من أصل 58 دولة، وذلك للعمل على دراسة وتقييم واعتماد المواد البحثية الفنية المقدمة من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض المواد العلمية للأوراق الفنية والبحوث المقدمة من قبل مختصي الجهات البترولية والبيئية والبحثية في الدولة، حيث ان فوز الكويت بهذا المنصب المهم سيدعم الموقف الكويتي لها خلال عملية تقييم البحوث وزيادة اعتماد إعداد البحوث المعتمدة للكويت من قبل المجلس، بالإضافة إلى ترشيح ممثلين لإدارة الجلسات الحوارية للمؤتمر في دورته القادمة.



وذكرت الوزارة انها نالت مقعدين في لجنة الشباب، وهذه اللجنة تعتبر من أهم لجان المؤتمر في تمكين واعداد الكوادر الشابة والتي ضمت اختيار 20 دولة، من ضمنها مقعدان للكويت من أصل 58 دولة نحو خلق بيئة نقل معرفة بترولية للكوادر الشابة.



وقالت «النفط» ان الكويت نالت ثقة المجلس التنفيذي في دورته القادمة 2023-2026 من خلال اختيارها عضوا في المجلس التنفيذي - شؤون التسويق، حيث تعد من أهم مناصب المؤتمر القيادية في تسويق المؤتمر وتقريب وجهات النظر بين الدول، حيث ضم اختيار 9 دول من ضمنها الكويت من أصل 58 دولة.



وأشارت وزارة النفط إلى أن الكويت تعد عضوا في مجلس البترول العالمي ضمن 58 دولة عضوا تمثل مختلف دول العالم، والذي يعقد مؤتمره السنوي كل 3 سنوات مع بداية كل دورة بمجلس ولجان جديدة له، والتي يصاحبها خلال كل دورة اجتماعات المجلس التنفيذي واللجان المنبثقة لكل من لجنة الشباب ولجنة البرنامج العلمي الفنية، حيث يمثل المجلس منصة للحوار المشترك بين القياديين والمختصين ممثلي الدول الأعضاء، والتي تهدف إلى تبادل أبرز الممارسات التكنولوجية واستعراض المرئيات وإسهامات الدول الأعضاء في المجال البترولي وصولا الى الأهداف المنشودة.



تجدر الإشارة إلى ان مجلس البترول العالمي (WPC) يعد إحدى المنظمات غير الحكومية، وذلك وفقا لاعتماد الأمم المتحدة، ويهدف المجلس الى تعزيز الإدارة المستدامة واستخدام الموارد البترولية في العالم لمصلحة الجميع.