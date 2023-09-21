إطلاق شبكة المرأة العربية للسلام ومقرها الكويت وتتبع إدارة معهد المرأة للتنمية والسلام

حنان عبدالمعبود



أعلنت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان، عن تنظيم الاحتفال بيوم السلام العالمي بنسخته الثامنة في 25 الجاري تحت شعار «العمل من أجل السلام.. طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية»، لافتة إلى ان الاحتفال سيواكبه انعقاد الاجتماع الأول لشبكة المرأة العربية للسلام برعاية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.



وقالت الجوعان في كلمة لها خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد للإعلان عن الأنشطة التي ستقام على هامش الاحتفال بحضور الإعلامية فيحاء السعيد ومجموعة من المشاركين، ان المعهد يحتفل سنويا باليوم العالمي للسلام والذي يصادف 21 من سبتمبر تأكيدا لمسيرة المعهد واختيارا لنهج الوطن بالجنوح نحو السلام وتأكيدا للدور الوطني لشعبنا الطيب المسالم وتأكيدا لرسالة الكويت التي تحملها للعالم وهي رسالة السلام والإنسانية.



وأضافت: الكويت تمد يدها بالسلام لذا دعونا أشقاء لنا من الدول العربية وهم نخبة رفيعة المستوى مهتمة بصناعة السلام، كما ان الاحتفال يتزامن مع مؤتمر القمة المعنى بأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة تقربنا من إرساء مجتمعات أكثر سلاما وعدلا لا خوف فيها ولا عنف، كما يتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى اهتمام المعهد بثوابت مجتمعنا المسالم وشعار دولتنا وجهودها نحو تعزيز قيم السلام في العالم.



وكشفت عن مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من أكثر من 11 دولة عربية وخليجية لإثراء جلسات العمل التي تتناول الكويت ودورها المحوري في عملية السلام وسيناريوهات مستقبل الحضور النسائي في المنطقة العربية ودور النساء في مسارات السلام وقرار مجلس الأمن 1325، لافتة إلى تنظيم معرض للفن التشكيلي يقام على هامش الاحتفال بعنوان «ريشة السلام» ويضم مجموعة متميزة من اللوحات الفنية لعدد من فناني الكويت.



ولفتت إلى إطلاق شبكة المرأة العربية للسلام ومقرها الكويت وهي تابعة لإدارة معهد المرأة للتنمية والسلام ومن أهم قطاعاته الذي انطلقت منه الفكرة، ويشارك في عضويتها حاليا عدد من الشخصيات من 15 دولة عربية.



وتابعت الجوعان: تعد الشبكة أداة لتوحيد الجهود وتعبئة الطاقات الإنسانية وتوجيهها نحو غايات محددة مع ما يفترضه ذلك من تعاون الأعضاء وتوزيع الأدوار والتنسيق للعمل في مجال السلام من مشاركة في المفاوضات التي تستدعي وجودها الفاعل والمؤثر، مؤكدة أن الاجتماع الأول لعضوات الشبكة سيعقد صباح الأربعاء27 الجاري، معربة عن الأمل في أن يثمر هذا العمل تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في العيش بكرامة وسلام في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وحروب ودمار ونزوح وتشريد.