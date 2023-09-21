قال مدير عام جمعية عطاء للعمل الإنساني المحامي عمر الشقراء إن الجمعية قامت بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة وأخواتها من الجمعيات الكويتية بإيصال الإغاثة العاجلة للناجين من كارثة زلزال المغرب وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية. وأوضح الشقراء ان المساعدات التي قدمتها الكويت وجمعياتها الخيرية تعكس الموقف الرسمي للكويت أميرا وحكومة وشعبا تجاه المسارعة في نجدة وإغاثة الأشقاء والأصدقاء في أوقات الأزمات، حيث كانت مساعدات الكويت بمنزلة شريان حياة للمتضررين، مبينا أن المساعدات العاجلة التي قدمتها الجمعية تضمنت المواد الغذائية الضرورية والأدوية والأجهزة الطبية والبطانيات والفرش وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأخرى.