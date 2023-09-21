أعلن «كريم» وهو تطبيق «كل شيء» على صعيد المنطقة، عن عقد شراكة جديدة مع شركة «سلطان»، بهدف توفير خصم حصري لكل عملاء سلطان يصل إلى 30% عند اختيار خدمة «كريم» للانتقال من وإلى أي فرع من فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت وحتى 4 رحلات كل شهر.



ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض المميز عبر تحميل تطبيق كريم واستخدام الرمز الخاص بالعرض «SULTAN30» عند طلب خدمة التوصيل من أو إلى أحد فروع «سلطان» التي يبلغ عددها نحو 18 فرعا بكل المحافظات، ما عدا متاجر سلطان اكسبرس.



وبمناسبة الإعلان عن هذه الشراكة، قال مدير عام شركة كريم في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن أنطونيو الأسمر: إننا في غاية الحماس لهذه الشراكة الجديدة مع شركة سلطان، والتي ستسهم في التوسع بخدماتنا للعملاء في السوق الكويتي، حيث يأتي هذه التعاون بهدف تأسيس علاقات جديدة في الكويت والارتقاء بمستوى تجربة عملائنا، وبالتزامن مع جهودنا المستمرة من أجل تحقيق النمو في السوق المحلي، نسعى لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لشرائح متنوعة من الجمهور. ومن شأن هذه الشراكة أن تعود بالفائدة على عملاء الشركتين، إذ يمكنهم التمتع بمنتجات سلطان التي تلبي مختلف الأذواق، إضافة إلى الوصول إلى خدمات كريم مع خصومات مميزة.



وأضاف: ندرك أيضا أن القيادة في ساعات الذروة غالبا ما تكون مرهقة لبعض الأشخاص، لاسيما الزوار الجدد والسياح، ويسعدنا تقديم رحلات مخفضة الأسعار لعملاء «سلطان» وتوفير تجربة مريحة وآمنة لهم وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من رسالتنا الهادفة إلى تسهيل حياة الأفراد في المنطقة وترقية تجربتهم.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «سلطان» بسام زنتوت: نرى في التعاون شهادة على التزامنا بتحقيق قيمة أكبر عبر تمكين العملاء من تجربة تجمع بين الراحة والتوفير، حيث نوحد جهودنا بهدف تقديم خصم حصري بنسبة 30% على 4 رحلات شهريا في 18 موقعا كما تجسد هذه الشراكة استمرارنا في منح الأولوية لعملائنا، ليس فقط في توفير وقتهم وإنما ضمان كفاءة الخدمة من حيث التكلفة لهم. إن هذا التعاون المميز بين سلطان وكريم يعتبر تجربة معززة وإيجابية للجميع.