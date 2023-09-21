أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي حرص المملكة على الوقوف مع اليمن وشعبه الشقيق والتشجيع على التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.



وقال الأمير خالد بن سلمان، في منشور بحسابه على منصة «إكس» أمس، «أكدت خلال لقائي بوفد صنعاء الذي زار الرياض مؤخرا لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن، وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة».



وشدد على أن المملكة «تتطلع لأن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية».



من جهتها، رحبت الخارجية السعودية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة سلطنة عمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 18 الجاري، والتي جاءت استكمالا للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والتي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كل الأطراف اليمنية.



وكانت وزارة الخارجية السعودية قد وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على مبادرة الرياض التي أعلنت في مارس 2021.



وأعلنت الخارجية على حسابها في منصة «إكس» الخميس الماضي، انه «استمرارا لجهود السعودية وعمان للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، والتوصل الى حل سياسي مستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات».



وكان وفد عماني قد حط في صنعاء أغسطس الفائت بزيارة استمرت 4 أيام في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الأمم المتحدة للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية أكثر شمولا، من أجل إرساء اتفاق دائم بين اليمنيين.



من جهة أخرى، بحث وزيرا الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان والإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نظيرهما الأميركي أنتوني بلينكن جهود حل الأزمة اليمنية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، في بيان، ان الاجتماع الثلاثي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استعرض سبل التوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني وتقديم الدعم اللازم لليمن على الصعيد الاقتصادي.



وأكد وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة، على أهمية التعاون الوثيق بين الدول الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.



وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، بما يقود إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، مجددا التأكيد على نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.



من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في بيان، أن الاجتماع بحث كذلك أوجه التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية وأهمية دعم كل الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.