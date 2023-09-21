عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي الفحيحيل تعاقده مع مهاجم القادسية أحمد الرياحي قبل إغلاق باب التسجيل أمس لينضم لتدريبات الفريق تحت قيادة المدرب السوري فراس الخطيب.



‏وبعد انضمامه قال الرياحي على مواقع التواصل الاجتماعي «انتهت اجمل حكاية. ‏15 سنة قضيت فيها أجمل أوقاتي في بيتي الأول نادي القادسية، فلا يسعني إلا أن أشكر جميع الأجهزة الفنية الذين دربوني وبالأخص المدرب داليبور وجميع الأجهزة الإدارية والطبية ومجالس الادارة واخواني اللاعبين اللي تشرفت بمزاملتهم».



‏وأضاف: «جمهور القادسية الحروف والكلمات ما توفيكم حقكم أبدا، كنتوا دائما خير داعمين وسند لإخواني اللاعبين ولي بشكل خاص وما أنسى مواقفكم معاي، فلكم كل الاحترام والتقدير، ولو ما استفدت من الكرة إلا حبكم وتقديركم لي لكانت كافية وسامحوني عن أي قصور بدر مني». الى ذلك، يلتقي القادسية اليوم ودياً مع السالمية في ختام مباريات الفريقين الودية قبل استئناف الدوري.