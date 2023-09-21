يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، الصربي بوريس بونياك، عدم رضاه عن نتيجة التعادل السلبي مع مستضيفه الكهرباء العراقي على ملعب مدينة البصرة الدولي في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من كأس الاتحاد الآسيوي.

وأضاف بونياك قائلا: «نتيجة 0-0 ضد الكهرباء بالتأكيد غير مرضية لي أو للاعبين أو للجميع في النادي.. لم نكن في أفضل حالاتنا وظهرنا بمستوى أقل من المتوسط، لكنني أعتقد أن فترة التوقف في الشهر الجاري كان لها تأثير واضح على أداء الفريق».

وأردف: «يمتلك الكويت 12 لاعبا في المنتخبين الأول والأولمبي وكانوا لمدة أسبوعين يتدربون في بيئة مختلفة وأسلوب مغاير، وخضنا حصتين تدريبيتين فقط بكامل العناصر قبل لقاء الكهرباء وهي لم تكن كافية بالنسبة لنا للعودة إلى بيئتنا». وأشار بونياك إلى أن النتيجة بالرغم من ذلك تعد إيجابية بالنسبة لنا، خاصة أن الكهرباء فريق يتميز بالشراسة وعلينا التفكير في القادم من التحديات.



هذا، وقد عاد وفد الفريق الكويتاوي إلى البلاد مساء أمس عن طريق البر بعد انتهاء مباراته أمام الكهرباء.