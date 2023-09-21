يعقوب العوضي



اتجهت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد إلى الصين أمس للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، والتي تنطلق 23 الجاري. وترأس الوفد أمين السر قايد العدواني ويرافقه امين الصندوق خالد طالب والجهاز الإداري بقيادة مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي والجهاز الفني بقيادة المدير الفني فيصل صيوان والمدرب الجزائري سعيد حجازي وأخصائي العلاج الطبيعي مهدي بكوش و16 لاعبا.



ووقع الأزرق في المجموعة (أ) إلى جانب المستضيف ومنتخب تايلند، ويبدأ مشواره في دور المجموعات أمام تايلند 25 الجاري، ثم يلتقي المنتخب الصيني 27 من الشهر نفسه.



وانطلقت رحلة اعداد الازرق محليا بقيادة المدرب حجازي الذي ركز على الجوانب البدنية ورفع معدل اللياقة في تدريبات يومية على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية ثم انتقل المنتخب الى الاعداد الفني والتكتيكي في معسكره الخارجي في سلوفينيا والذي استمر 3 اسابيع خاض خلالها عدة مباريات ودية.



في هذا السياق، أكد قايد العدواني أن المنتخب الحالي حديث التكوين ويتميز بعناصر شابة تسعى للظهور بالصورة التي تليق باسم وسمعة كرة اليد الكويتية، مضيفا: «نملك مجموعة شابة نتطلع لصقلها وإعدادها لمستقبل الأزرق».



واختتم قائلا إن «اليد» الكويتية مرت بظروف مختلفة وصعبة، وإن المنتخب الحالي يعتبر منتخبا جديدا سيكتسب الخبرة من خلال المشاركة الآسيوية المنتظرة.