احتفى مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي برئاسة فيصل المقصيد بالأجهزة الفنية والإدارية المنتقلة للعمل في المنتخبات الوطنية والأندية المحلية لكرة اليد بعد انقضاء سنتين للعمل في الاتحاد المدرسي، بحضور وليد عايش نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله ذياب أمين السر المساعد في الاتحاد الكويتي لكرة اليد، ورئيس اللجنة الفنية.

وقد ابدى فيصل المقصيد سعادته بانتقال 9 عاملين بالاتحاد المدرسي للعمل ضمن الأجهزة الفنية الإدارية للأندية والمنتخبات الوطنية على مستوى الرجال والسيدات، وقال: استراتيجية الاتحاد المدرسي 2021-2026 مواهبنا في مدارسنا لم تهتم فقط باللاعبين ولكنها اهتمت بالأجهزة الفنية والإدارية في رفع مستواهم وتأهليهم بالعمل من خلال تنفيذ الدورات والتجمعات لثقلهم بالصورة الصحية والاحترافية واليوم نجني ثمار مرور سنتين من الاستراتيجية والتي هدفها إمداد الأندية والمنتخبات الوطنية بالمواهب على كافة المستويات (اللاعب - المدرب - الإداري) بعدما انتقل 5 مدربين للأندية والمنتخبات وهم: وئام المسعدي مدربه منتخب الكويت الوطني لكرة اليد للسيدات، د.سعود العنزي مدرب فريق النادي العربي تحت 15 سنة، يوسف بهبهاني مدرب فريق المدرسة بالنادي العربي، أحمد السلامين مدرب فريق 13 سنة بالنادي العربي، عبدالله جمعة مدرب فريق المدرسة بنادي الشباب، بالإضافة الي الأجهزة الإدارية وهم الدكتور خالد الغريب إداري منتخب الكويت للشباب، يوسف الشاهين إداري منتخب الكويت للناشئين، نورة العازمي إداري منتخب الكويت للسيدات، الدكتور مبارك نجم إداري نادي السالمية.



وأضاف: «لم يكن الانتقال على مستوى المدرب والإداري فقط ولكن هناك انتقالا لـ 26 لاعبا لصفوف الأندية المحلية منها: كاظمة والسالمية 5 لاعبين لكل منهما، والكويت والعربي 4 لاعبين لكل منهما، ولاعبان (القرين - الشباب - برقان) ولاعب واحد لـ (القادسية - خيطان)»، ومن المتوقع زيادة العدد عقب انتهاء المهرجان الختامي لـ (صيفنا في مدارسنا).