أحمد الفضلي



كشفت الفنانة مي البلوشي عن استقرار الحالة الصحية لشقيقتها الفنانة مرام البلوشي التي ترقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى جابر بعد تعرضها لوعكة صحية في الأيام الماضية أجبرتها على دخول المستشفى قبل ايداعها في غرفة العناية المركزة بطلب من الطاقم الطبي المشرف على علاجها.



وذكرت مي أن مرام حاليا في حالة صحية مستقرة بحسب ما ذكره الأطباء، لكنها لاتزال في وضع صحي خطر حيث تعاني من التهاب في الرئة، الأمر الذي تطلب إدخالها غرفة العناية المركزة للحصول على رعاية صحية مكثفة لحين تجاوز مرحلة الخطر، موضحة أن الزيارة لاتزال ممنوعة بقرار من الطبيب المشرف على علاج شقيقتها والزيارة تقتصر على رؤيتها من خلف الجدار الزجاجي حفاظا على حالتها الصحية.



وعن إمكانية سفر مرام للعلاج في الخارج، أفادت مي من خلال حديثها لـ«الأنباء» بأن وضع مرام الصحي حاليا يمنعها من السفر لوجودها في العناية المركزة، وفي حال استقرار الحالة والحصول على موافقة الجهاز الطبي قد تسافر لاستكمال العلاج في الخارج، خصوصا أن مرام في وضع صحي غير مستقر طوال الأشهر التسعة الماضية، وسبق ان أدخلت اكثر من مرة للمستشفى، وبفضل من الله ثم دعاء أسرتها ومحبيها تجاوزت الأزمات الصحية.



واختتمت مي حديثها بتوجيه الشكر لجميع من سأل عن شقيقتها من زملائها الفنانين أو جمهورها من خلال الاتصال الهاتفي أو زيارتها في المستشفى أو الدعاء لها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن مرام لاتزال تحت رحمة رب العالمين وهي بحاجة لدعاء محبيها لاستعادة صحتها وعافيتها.