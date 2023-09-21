عبدالكريم أحمد



قضت محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف بالحبس 7 سنوات للمتهم بخطف المواطنة فرح أكبر ووضع جهاز تتبع في مركبتها قبل جريمة قتلها بنحو شهرين.



وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم في هذه الدعوى أنه في يوم 13 فبراير 2021 بدائرة مخفر شرطة الشهداء، خطف المجني عليها بغير رضاها وذلك بحملها على الانتقال من مكان وجودها في منطقة الزهراء إلى مكان آخر في ذات المنطقة وكان ذلك بالقوة.



كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه التقط عمدا دون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وذلك بأن وضع بمركبة المجني عليها جهازا إلكترونيا يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها.



يذكر أن محكمة التمييز أصدرت خلال ديسمبر العام الماضي حكما قضت فيه بإعدام المتهم عن تهمة قتل المجني عليها عمدا.