غادر مساء الثلاثاء وفد الكويت الرياضي الرسمي إلى الصين في طائرة خاصة عبر مطار الكويت الدولي، وذلك للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي تستضيفها مدينة هانغزو، حيث ضم الوفد مدير بعثة الكويت في الدورة، عضو اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة فيصل اليتيم وأمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية الكويتية علي المري وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ جابر ثامر جابر الأحمد الصباح وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية غازي الجريوي ومدير مكتب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية حمد العدهان.



كما رافق الوفد المغادر من الأجهزة الإدارية والفنية والإعلامية من اللجنة الأولمبية الكويتية، ممثلا بعضو لجنة المرأة الشيخة بيبي سالم الصباح ورابعة الهاجري والملحق الإعلامي خليل حيات والمنسق الإعلامي فواز الخالدي ومنسق المواصلات بدر مشاري ومنسق الإقامة زين العابدين قلي والمصورين أيمن الوائلي ومصطفى العسيري وخليل ندوم وطاهر الصايغ وعبدالرحمن العلي وعمران انكي وأخصائي العلاج الطبيعي يوسف الصالح وعذاري الرشيدي بالإضافة إلى الوفد الإعلامي من وزارة الإعلام.



وقبل مغادرة البلاد، أكدت مدير بعثة الكويت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، أن تجهيز لاعبي ولاعبات الكويت لهذه المشاركة تم بأفضل صورة من ناحية المعسكرات والملابس وجداول المنافسات وكامل الأمور التنظيمية عن طاقم من الشباب والشابات الكويتيين وهو من أهداف اللجنة الأولمبية الكويتية.



وذكرت أن مركز MAD RECOVERY للعلاج الطبيعي سيقدم الرعاية الطبية اللاعبين واللاعبات وسيكون المسؤول عن تجهيزهم للمشاركة في الدورة، كما أكدت أن اللجنة الأولمبية الكويتية حريصة على توفير كافة عوامل النجاح وسبل الراحة لأفراد البعثة وتجهيزهم بالصورة الأمثل من الناحية الفنية والبدنية، الأمر الذي يساعد على ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركات الخارجية.



يذكر أن الكويت تشارك في الدورة بـ 141 لاعبا ولاعبة يخوضون منافسات 25 لعبة فردية وجماعية وهي: ألعاب القوى والتجديف والرماية والملاكمة وكرة القدم والقوس والسهم وكرة اليد والاسكواش والجمباز والدراجـــات الهوائــيــة والكاراتيــه والسباحـــة والجوجيستو والألعاب الإلكترونية والترايثلون والغطس والجودو والتنس والمبــارزة والفروسية والكــوراش والشطرنج والمصـــارعة والتسلــق والتايكوندو والغولف.



وكانت الكويت حققت 76 ميدالية متنوعة منذ مشاركتها عام 1982 بدورات الألعاب الآسيوية، إذ تمكن الرياضيون الكويتيون من الحصول على 24 ميدالية ذهبية و22 ميدالية فضية و30 ميدالية برونزية، وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية الثالثة عشر في بانكوك هي الدورة الأنجح للمشاركات الكويتية بعد تحقيقهم 14 ميدالية متنوعة.



الفقعان إلى نصف نهائي منافسات التجديف



تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للتجديف والنادي البحري سعاد الفقعان إلى الدور قبل النهائي في سباق فردي النساء ضمن مشاركتها في التصفيات الأولية لدورة الألعاب الآسيوية الـ 19.



وجاء تأهلها عقب احتلالها المركز الثاني بعد منافسة قوية من الصينية ليو آر التي حققت المركز الأول والسريلانكية هاوب لياناج التي حققت المركز الثالث.



وقد أعرب مشرف لجنة الشراع والتجديف في النادي البحري نايف الهده عن أمله الكبير بتأهل الفقعان إلى النهائيات، مجددا تقديره للدعم الكبير الذي قدمته اللجنة الأولمبية الكويتية ممثلة برئيسها الشيخ فهد الناصر لمشاركة المنتخب الوطني للتجديف في الدورة الآسيوية.