أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، انه «إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلابد للمملكة من حيازته بالمثل».



وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة أجراها مع سموه كبير المذيعين السياسيين في قناة «فوكس نيوز» الأميركية بريت باير في مدينة «نيوم»، أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.



وتابع ولي العهد السعودي في هذا الشأن «نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية»، مشيرا إلى أن «أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم»، مشددا على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.



من جهة أخرى، قال الأمير محمد بن سلمان، إن زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن كان عدوا للسعودية كما كان عدوا لأميركا.



وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد ولي العهد السعودي أنها «مهمة جدا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل».



وغطت المقابلة، التي تأتي في سياق تحولات ومستجدات إقليمية وعالمية، مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة، وتعد الأولى لولي العهد السعودي مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.