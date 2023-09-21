

انضموا إلينا في أكبر معرض للفاشن والعطور الأول من نوعه في الجهراء، حيث ستجتمع الأناقة والجمال معاً في تجربة استثنائية.

📅 التاريخ: 20 - 26 سبتمبر

🕒 الوقت: يوميا من 10 صباحا - 10 مساء

📍 المكان: قاعة الجهراء - مجمع سليل الجهراء

مع أكثر من 100 مشارك من مصممي الأزياء ومصنعي العطور الرائعين، ستكون هذه الفرصة الفريدة لاكتشاف أحدث صيحات الموضة وروائح العطور الرائعة.

والمفاجأة الكبيرة! 🎁 ستحصلون على خصومات حصرية على المنتجات في أيام المعرض.

لا تفوتوا هذه الفرصة الرائعة لتحديث خزانة ملابسكم واستكشاف عالم العطور.

انضموا إلينا وشاركوا في هذه التجربة الرائعة واستمتعوا بيوم مليء بالأناقة والجمال. لنلتقي هناك! 💃👔🌺

لا تنسوا مشاركة هذا الإعلان مع أصدقائكم وعائلتكم لضمان حضورهم أيضًا إلى هذا الحدث المميز.



@kuwaitzones

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