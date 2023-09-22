مفرح الشمري



بعد غياب دام 20 عاما، يعود المخرج القدير على الريس الى الاخراج الليلة من خلال الحفل الختامي الغنائي لمهرجان الموسيقى الدولي الذي سيقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بالتعاون مع المخرج د.علي حسن.



وأشار المخرج القدير على الريس في تصريح صحافي بأن عودته للإخراج جاءت بمبادرة من اللجنة المنظمة لسهرة «موسيقار الأجيال» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلا بقطاع الفنون، مشيرا الى ان السهرة سيقودها المايسترو د.محمد الموجي.



وأكد الريس انه رغم انشغاله بالعمل الاداري خلال العقدين الماضيين



إلا انه كان في كل المواقع قريبا من احدث المتغيرات التي شهدتها صناعة الاخراج والانتاج والتطورات التي حدثت لهذا الفن المتجدد.