

عززت الأرجنتين بطلة العالم صدارتها لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد نشر أحدث قائمة اليوم الخميس، ولم يتغير ترتيب أول خمسة منتخبات بعد الفترة الدولية.



واحتفظت الأرجنتين، التي أزاحت البرازيل من القمة في أبريل الماضي، بالمركز الأول بعد الفوز على الإكوادور وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 في وقت سابق هذا الشهر.



وتمسكت فرنسا، التي خسرت أمام ألمانيا في لقاء ودي الأسبوع الماضي، بالمركز الثاني أمام البرازيل (الثالثة) وإنجلترا (الرابعة) وبلجيكا (الخامسة).



وكانت البرتغال الوحيدة التي تقدمت مركزا في قائمة العشرة الأوائل لتصبح في المركز الثامن بينما تراجعت إيطاليا للتاسع بعد التعادل 1-1 مع مقدونيا الشمالية بتصفيات بطولة أوروبا 2024.



وتحتل كرواتيا المركز السادس وتليها هولندا بينما أكملت إسبانيا قائمة العشرة الأوائل.



وتقدم في الترتيب المغرب (13) وكولومبيا (16) والدنمرك (18) واليابان (19).



وفيما يلي ترتيب أول 20 منتخبا بتصنيف الفيفا:



1 - الأرجنتين



2 - فرنسا



3 - البرازيل



4 - إنجلترا



5 - بلجيكا



6 - كرواتيا



7 - هولندا



8 - البرتغال



9 - إيطاليا



10 - إسبانيا



11 - الولايات المتحدة



12 - المكسيك



13 - المغرب



14 - سويسرا



15 - ألمانيا



16 - كولومبيا



17 - أوروغواي



18 - الدنمرك



19 - اليابان



20 - السنغال