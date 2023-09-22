جئتم لتمثيل وطنكم لا أنفسكم والرياضة أخلاق قبل أن تكون أداء فتحلّوا خلال مشاركتكم بالأخلاق الكريمة وتمسكوا بالقيم النبيلة

حرصت على أن ألتقي بكم لأشد على أيديكم وأوصيكم ببذل ما في وسعكم من جهود لتحقيق الأمل المنشود ورفع اسم الكويت عالياً

وزير الشباب: مقابلة ولي العهد لأبنائه الرياضيين المشاركين بـ «الآسياد» بثت فيهم روح التفاؤل والعزيمة على تحقيق الإنجازات

الكويت بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع الصين تشمل مشاريع كبرى في مجالات متعددة ونتطلع أن في تتحقق على أرض الواقع في المستقبل القريب

الاتفاقيات سيكون لها أثرها في خطة التنمية ورؤية «كويت جديدة 2035» والمدن الإسكانية والعمالية وميناء مبارك الكبير



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وأبناءه وبناته الرياضيين المشاركين في الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية الصديقة.



هذا، وقد ألقى سمو ولي العهد كلمة تشجيعية لأبنائه وبناته الرياضيين بهذا اللقاء هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب،،،



مدير عام الهيئة العامة للرياضة،،،



رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية،،،



أبنائي اللاعبين واللاعبات.. الحضور الكريم،،،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسرني في البداية أن أرحب بكم وأنقل لكم تحيات قائدنا ووالدنا صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد ودعوات سموه بأن تكلل جهودكم بالتوفيق والتميز خلال مشاركتكم ممثلين لوطننا العزيز والرياضة الكويتية في الدورة التاسعة عشرة للألعاب الأولمبية الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.



أبنائي وبناتي اللاعبين واللاعبات،،،



حرصت خلال هذه الزيارة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على أن ألتقي بكم وكافة الإداريين والمعنيين بتمثيل الكويت في هذه البطولة الدولية لأشد على أيديكم وأوصيكم ببذل ما في وسعكم من جهود لتحقيق الأمل المنشود ورفع اسم الكويت عاليا في هذا المحفل الرياضي.



أبنائي وبناتي اللاعبين واللاعبات،،،



لقد جئتم إلى هنا لتمثيل وطنكم لا أنفسكم والرياضة أخلاق قبل أن تكون أداء فتحلوا خلال مشاركتكم بالأخلاق الكريمة وتمسكوا بالقيم النبيلة، مدركين أن ما بذلتموه في التدريب والاستعداد هو القوة والعتاد في بلوغ الغايات وتحقيق الإنجازات من خلال منافسات شريفة لحصد جوائز رفيعة.



ونحن إذ نبث فيكم روح الحماس فإنه لا يفوتنا أن نقدر كافة الجهود المخلصة التي بذلها المدربون وجميع المعنيين مؤكدين أهمية الاستمرار في تطوير الرياضة الكويتية بمختلف أنواعها والارتقاء بها مواكبين كل حديث وجديد من أجل تحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة دولة الكويت العالية وسمعتها الطيبة.



وفي الختام،،،



ندعو الله في علاه أن يوفق الجميع لما فيه خير كويتنا الغالية وتقدمها وصلاح أبنائها المخلصين وتميزهم في ظل الرؤى السديدة والتوجيهات الحكيمة لصاحب المقام السامي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأمد لنا في عمره وسدد خطاه.



هذا، وقد تم إهداء سمو ولي العهد هدية تذكارية من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، كما تم التقاط صورة تذكارية مع سموه بهذه المناسبة.



وقد حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.



من جهة أخرى قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان إن مقابلة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لأبنائه الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 بثت فيهم التفاؤل والروح الإيجابية والعزيمة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.



وأوضح العيبان، في تصريح لـ «كونا» أمس عقب لقاء سمو ولي العهد مع البعثة الرياضية الكويتية المشاركة بدولة الألعاب الآسيوية الـ 19 في مدينة هانغتشو بالصين، أن زيارة سموه للصين تعتبر فريدة من نوعها لما تحمله من جوانب رياضية واقتصادية.



وأضاف أن الكويت بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع جمهورية الصين الشعبية تشمل مشاريع كبرى في مجالات متعددة، معربا عن التطلع لأن تتحقق على أرض الواقع في المستقبل القريب.



وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات سيكون لها أثرها في خطة التنمية وفي رؤية «كويت جديدة 2035» والتي تشمل المدن الإسكانية والمدن العمالية وميناء مبارك الكبير والعديد من المشاريع التنموية التي ستزيد من الفرص الوظيفية للشباب وتساهم في زيادة مردود الاقتصاد الكويتي.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، في تصريح مماثل لـ «كونا» عقب لقاء سمو ولي العهد مع أعضاء البعثة، «شرفنا بدعوة من سمو ولي العهد لأبنائه الرياضيين وهذا ليست بغريبة على سموه وسمعنا توجيهاته ودعمه وتحفيزه للاعبين».



وأضاف الشيخ فهد ناصر الصباح «شرحنا لسموه مشاركة 145 لاعبا ولاعبة في 24 لعبة وكان محفزا وداعما لمشاركتهم بشكل كامل».



وأوضح أن الرياضيين متحمسون للمشاركة في مدينة هانغتشو خصوصا بعد تأجيل الدورة لمدة تقارب ثلاث سنوات بسبب جائحة «كورونا»، معربا عن شكره لجمهورية الصين الشعبية على إقامتها هذه البطولة وفق أرقى التحضيرات والتجهيزات.



من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، في تصريح مماثل لـ «كونا» عقب لقاء سموه بأعضاء البعثة الرياضية، حرص الكويت منذ استقلالها على المشاركة في المحافل الرياضية الدولية والقارية ومن ضمنها هذه الدورة، لافتا إلى حرص الرياضيين الكويتيين على التواجد في كل الألعاب في مثل هذه البطولات.



وقال البيدان إن الكويت تشارك لأول مرة بهذا العدد الكبير من الألعاب، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحرص على مشاركة المرأة في مختلف الرياضات بما يترجم توجيهات القيادة السياسية في دعم الرياضة والرياضيين.



وأعرب عن الحرص على دعم الهيئة للرياضيين وتنفيذ برامج عمل الحكومة ممثلا بإنشاء ثلاثة أو أربعة ستادات عملاقة لكرة القدم وإنشاء ثلاثة مجمعات عملاقة للألعاب الجماعية والفردية.



وكشف البيدان عن نية الهيئة إعداد قانون جديد لتطبيق الاحتراف الكامل بما ينعكس إيجابا على الرياضة والرياضيين في الكويت.



بدورها، أعربت رئيسة البعثة الرياضية المشاركة في الألعاب الأولمبية الآسيوية الـ 19 فاطمة حيات لـ «كونا» عن سعادتها بلقاء سمو ولي العهد، حفظه الله، مع أبنائه وبناته اللاعبين واللاعبات المشاركين في هذه الدورة.



وقالت حيات إن هذا اللقاء شكل عاملا مشجعا ومحفزا لجميع اللاعبين واللاعبات لتمثيل بلدهم بأفضل صورة خارج وداخل الملاعب وتحفيزهم على تحقيق الميداليات والإنجازات.



وأوضحت أن لقاء سموه مع اللاعبين واللاعبات قبل بدء المنافسات يعكس قرب القيادة السياسية من أبنائهم الرياضيين وبإعطائهم التوجيهات والكلمات الجميلة والعفوية ما كان له الأثر الكبير في نفوسهم.



وحول استعدادات البعثة الرياضية للألعاب الآسيوية المتوقع افتتاحها السبت، أشارت حيات إلى ان فرق كرة القدم والتجديف وصلت قبل أربعة أيام بسبب انطلاق منافساتهم مبكرا.



وأضافت أن أكثر من 90 رياضيا ومدربا وإداريا لأكثر من تسع رياضات وصلوا مساء أمس، مؤكدة حرص إدارة البعثة على راحة اللاعبين وتوفير كل التحضيرات والأجواء المناسبة لهم من تنظيم جداول التدريبات وتوفير عيادة طبية وغيرها بما يساعدهم على تحقيق النجاحات والإنجازات.