عاطف رمضان

قالت وزيرة الاشغال العامة د.أماني بوقماز إن الوزارة يبرز دورها في مهامها التي تتضمن تنفيذ البنى التحتية والعديد من المباني الحكومية في الكويت، مشيرة الى ان شوارع البلاد في جميع المحافظات تعاني اليوم من مشكلات بسبب تقصير البعض في الماضي وتخليهم عن دورهم وان الدولة استثمرت المليارات في البنية التحتية وان الوزارة تواصل العمل ليلا ونهارا حتى نلحق بمن حولنا في التطور من اجل بناء منظومة صحيحة قائمة على الحوكمة.



جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الأول لموظفي الوزارة الجدد «حديثي التخرج» الذين تم تعيينهم اعتبارا من 1 يناير 2023 الذي عقد امس الخميس في قاعة مسرح المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث.



وأضافت بوقماز ان القيادة السياسية حريصة على تطوير الشباب وان الدول المجاورة تقدمت بشبابها والفرصة متاحة للجميع للتطوير المنشود. وأشارت الى حرص وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لدعم الشباب لأنهم عنصر مهم في المجتمع.



واستعرضت الوزرة تجربتها في العمل منذ بداية تعيينها حتى اسناد حقيبة وزارة الاشغال لها، مشيرة الى ان الوزارة تحتاج الى المهندسين والإداريين الجدد وتقدم لهم الدعم اللازم لتطوير ادائهم خلال المرحلة المقبلة من خلال الدورات التدريبية وغيرها من الامور التي تساعدهم على تطوير انتاجيتهم في العمل.



ولفتت الى ان الهدف ايضا من اللقاء تعريف الموظفين الجدد بدور وأهمية وتاريخ الوزارة والمشاريع التي انشأتها والبنى التحتية سواء خلال الفترة الحالية او السابقة.



كما استمعت الوزيرة الى وجهات نظر المهندسين الجدد والمعوقات التي تواجههم، مؤكدة لهم ان أبواب جميع مسؤولي الوزارة مفتوحة أمامهم للاستماع اليهم ومعرفة آرائهم وأفكارهم التي تساهم في تطوير الوزارة.



ودعتهم الى الجد والاجتهاد في العمل واكتساب الخبرات التي تميزهم خلال الفترة المقبلة و أن يكونوا جزءا من الوزارة في انجاز المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة عبر عمل مؤسسي من خلال وجود حوكمة. قال المتحدث باسم وزارة الاشغال العامة م.أحمد الصالح إن الوزارة أحالت عطاء إحدى الشركات لممارسة صيانة المحافظات والطرق السريعة إلى ديوان المحاسبة وذلك للحصول على الموافقات اللازمة تمهيدا لتوقيع عقدين هما الفائزان ماليا وفنيا وذلك لمحافظتي الجهراء وحولي، مشيرا الى انه سيتم توقيعهما بعد رفع توصية من اللجنة المحايدة المشكلة من قبل عدة جهات من الدولة وان الوزارة حاليا في مرحلة الحصول على موافقات دوان المحاسبة.



وأضاف الصالح ان الوزارة تقوم بدورها في توقيع هذه العقود لإثبات ان المشروع جيد والممارسة تعمل لحل مشكلة الطرق بالكويت وان وجود خبرات عالمية امر من شأنه ان يضيف للوزارة.



هذا، وقد تم خلال اللقاء استعراض عرض مرئي عن تاريخ وزارة الاشغال وإنجازاتها وكذلك تعريف حقوق وواجبات الموظفين وبعض الارشادات التي يحتاج اليها الموظف عند تعيينه.



الرشيدي: الوزارة تساعد موظفيها على التطور



أكد وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ان الكفاءة الفنية هي المطلوبة وليس الكم، موضحا ان كثرة سنوات العمل للعاملين ليس معيارا بقدر التميز في الاداء.



وأوضح الرشيدي ان دور الوزارة هو توظيف الخبرات في مكانها الصحيح والمناسب وان «الأشغال» تساعد الموظفين الجدد على تطوير ادائهم وقدراتهم في العمل، مشددا على انه على الموظف او المهندس الا يبحث عن مكان عمل قريب من منزله بقدر القطاع الذي يتواءم مع امكاناته وان من يملك الكفاءة والتميز هو من يستحق ان يكون قياديا.