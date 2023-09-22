يجب الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية ـ العراقية لما بعد العلامة 162 وذلك خلال الفترة القادمة ووفقاً للقوانين والمواثيق الدولية



استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في مقر إقامته بمدينة نيويورك دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني والوفد المرافق له وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وتم خلال اللقاء بحث التداعيات المتعلقة بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين الكويت وجمهورية العراق في عام 2012 والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في عام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه الكويت.



وقد أكد سموه على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم والمغالطات التاريخية الواردة فيه بما يحفظ علاقـــات حسن الجـــوار.



كما شدد سموه على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين وبالاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة رقم 162 بحري.



كما أكد سموه على رغبة الكويت في أن يتم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية ـ العراقية لما بعد العلامة 162 وذلك خلال الفترة القادمة ووفقا للقوانين والمواثيـــــق الدوليـــة.



وحضر المقابلة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.