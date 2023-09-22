أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل عن تكريم مجلس وزراء الشؤون لدول الخليج العربية لرئيس مجلس إدارة الجمعية السابق أحمد الجاسر كشخصية رائدة في العمل الاجتماعي التنموي بدول الخليج ممثلا عن الكويت، في الحفل الذي أقيم في مسقط برعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الطفل والأسرة الشيخ فراس السعود وحضر التكريم نيابة عنه نجله شاكر أحمد الجاسر، وجاء هذا التكريم بعد ترشيحه واختياره من قبل وزارة الشؤون بناء على عطاء ومسيرته الحافلة بالعمل الخيري والتي تمتد لأكثر من 60 عاما.



وأوضح الزامل أن التكريم لكل الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والحكومية التي عمل بها الجاسر ونحن كجمعية النجاة الخيرية نفخر بهذا التكريم الخليجي الذي يمثل الجمعية خاصة والكويت عامة.