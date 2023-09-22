تعلن شركة صناعات الغانم «مجموعة قتيبة الغانم»، عن إطلاق عرض مميز لعملاء «إكسايت»، الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات بالكويت والتابعة للمجموعة. ويهدف العرض الذي يستمر لمدة عشرة أيام إلى منح عشرة من عملاء «إكسايت» الفرصة للفوز بسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024، وذلك ضمن إستراتيجية إكسايت المتواصلة لتعزيز رضا العملاء. ويستمر العرض حتى نهاية سبتمبر، ويتيح الفرصة لكل عميل الحصول على فرصة لدخول السحب على سيارة شيفروليه كابتيفا 2024 مقابل كل 25 دينارا، وذلك عن طريق كل نقاط البيع الخاصة بـ «إكسايت»، سواء من خلال فروعها الـ 47 المنتشرة حول مختلف مناطق الكويت، أو عن طريق منصاتها الإلكترونية، بما في ذلك موقعها على الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.



الجدير بالذكر أن «إكسايت» تقدم تشكيلة واسعة من أكثر من 300 علامة تجارية عالمية للإلكترونيات، والتي تشمل الهواتف المحمولة، والساعات الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وملحقات تكنولوجيا المعلومات، ومعدات البيت الذكي، وتكنولوجيا الألعاب، ومستلزمات العناية بالشعر، وأجهزة المطبخ، وغير ذلك الكثير، وتلتزم «إكسايت» بتقديم أحدث تجربة في المتجر، تتضمن عروضا للمنتجات والعلامات التجارية الحياتية، كل ذلك موجها نحو تبسيط رحلة التسوق للعملاء.



وإدراكا لاحتياجات العملاء المتنوعة، تقدم إكسايت حلولا توصيل مختلفة، تتيح للعميل جدولة تاريخ ووقت التوصيل المناسب للبضاعة المشتراة وبالنسبة للسلع الصغيرة التي تضم أجهزة الهواتف المحمولة وألعاب الفيديو والإلكترونيات الصغيرة التي لا تتطلب تركيبا، وتقدم «إكسايت» خدمة التوصيل السريع في غضون 3 ساعات وخدمة التوصيل السريع في غضون ساعة واحدة، متاحة على مدار الساعة، لضمان استلام العملاء للسلع المطلوبة بسرعة، كما تتوفر خدمات الاستلام من أي من معارض «إكسايت» في الكويت، بما في ذلك 11 معرضا تعمل على مدار الساعة.



كما تقدم «إكسايت» باقات XCare للكفالة الإضافية على المنتجات التي تبيعها، تمتد لـ 5 سنوات لضمان أن تكون تجربة العملاء مريحة مع توفير الحماية الإضافية. هذا، وتفخر الشركة بتقديم تشكيلة واسعة من منتجات وانسا وEQ، وهي العلامات التجارية الخاصة بها، مؤكدة بذلك التزامها بتلبية احتياجات عملائها المتنوعة، والتي تعكس سياسة الشركة التي تتمحور حول العميل.