بشرى شعبان



افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفل الشيخ فراس السعود أمس مبنى رعاية المسنين في محافظة حولي، بحضور وكيل الوزارة بالإنابة سالم الرشيدي، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية حمد الخالدي، والوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية بدر العدواني، ومديري ومراقبي قطاع الرعاية الاجتماعية.



وقال الشيخ فراس السعود في تصريح صحافي على هامش الافتتاح إن وحدة رعاية المسنين في حولي مبنى متكامل يقدم الخدمات المناسبة للمسنين، إضافة إلى مركز للعلاج الطبيعي، ويعتبر ملتقى اجتماعيا يحتوي على ديوانية للفئة المستهدفة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المباني الأخرى الخاصة بخدمات كبار السن في مختلف المناطق ستبصر النور في القريب العاجل.



من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي إن المركز سيقدم خدمات خاصة يحتاج اليها المسن، إضافة إلى العلاج الطبيعي والجانب التمريضي من خلال مجموعة غرف مجهزة.



وبين الخالدي أن المركز هو الأول من نوعه في الكويت ومختص بخدمة كبار السن ويتضمن ناديا خاصا بالمسنين وعيادات وديوانية مسنين، إلى جانب خدمات الوحدة المتنقلة لرعاية كبار السن في منازلهم، وإداريين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، مشيرا إلى انه سيتم في القريب انحاز العديد من المباني الخاصة لتوفير الخدمات المتكاملة لكبار السن في مختلف المحافظات، إلى جانب افتتاح مركز خاص بالعلاج الطبيعي في محافظة مبارك الكبير، مؤكدا حرص الوزارة على دعم المشاريع التي تستهدف هذه الفئة العزيزة.



وأشار إلى أن المبنى قائم على مساحة 3000م2 وهو متعدد الأدوار والخدمات متكاملة للفئات المستهدفة، إلى جانب توفير المستلزمات الذي يحتاجون اليها، لافتا إلى ان المركز يعمل على فترتين صباحية ومسائية وستتم إضافة بعض الخدمات الخاصة بتوفير الأجهزة والمعدات وإصدار الهويات الخاصة مثل: أولوية، واللوحة المرورية لمواقف كبار، إلى جانب خدمات التواصل والتوصيل للمسنين، مبينا أن المركز مفتوح لكل من بلغ 65 عاما من المواطنين وسكان حولي.